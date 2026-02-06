47歳・伴都美子、近況ショットにファン「ビジュ爆発してる」「とんでもなく美です！！」
男女2人組ユニット・Do As Infinityのボーカル・伴都美子（47）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【画像】ふとももあらわ！ミニ衣装着こなす伴都美子
投稿で「倖田來未とDo As Infinityの初コラボが実現」と紹介。「「Change my future」サプライズリリース！！先日の超英雄祭で最速披露しました」とつづった。
続けて「くーと出会ってどんぐらい経つんかな？」と倖田との出会いを振り返り。「お互いいろんなことあったな〜と改めて感慨深い気持ちです」としみじみつづり、「「Change my future」いい歌詞です。ぜひ聴いてください！！」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「推し×推しの最強タッグ」「凄く良かったです」「奇跡のコラボ」など感動の声が続出。またステージでのショットに「伴ちゃんビジュ爆発してる」「伴ちゃんとんでもなく美です！！」という声も寄せられた。
Do As Infinityと倖田は、3日と4日に神奈川・横浜アリーナで開催されたイベント「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」の初日公演「DAY1 -KAMEN RIDER-」に出演していた。
