RIIZEの日本出身メンバー、マカオ公演出演キャンセル「予期せぬ事情により」 前日に報告
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本出身メンバーであるショウタロウが、7日と8日の2日間にわたってマカオで開催される『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN MACAU』に参加できないことが6日、発表された。
【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZE
同イベントの運営会社・iMe MACAUは、公式Xを通じて「関係各所がメンバー全員での出演に向けて準備を進めてまいりましたが、予期せぬ事情により、メンバーのショウタロウは、2026年2月7日および8日に開催予定の『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN MACAU』へ参加することができなくなりました」と報告した。
続けて、「長い間RIIZEを待ち、応援してくださっているファンの皆さまには、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。本公演における出演メンバーの変更により、ご不便をおかけすることにつきまして、改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、グループの公式Xでも同投稿をリポストし、改めて報告した。
