１月に上演された好舞台を担当記者が語り合った。

祐成秀樹 村上春樹初期の傑作をホリプロが舞台化した。舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」は、壁に囲まれた街で一角獣の頭骨から夢を読む「僕」（駒木根葵汰（こまぎねきいた）と島村龍乃介のダブルキャスト）と、一角獣の頭骨を贈られて騒動に巻き込まれる「私」（藤原竜也）の物語が同時進行する。脚本の高橋亜子は長大な原作を大胆にカットし、核となる要素を抽出。演出・振り付けのフィリップ・ドゥクフレが鮮烈な場面を作り、深みのある舞台に仕上げた。

山内則史 一角獣はトウシューズを履いた男女のダンサーで表現。その群れる場面は藤城清治の影絵と「ライオンキング」を掛け合わせたかのよう。ただ、個人的には４０年以上偏愛してきた小説なので期待し過ぎたせいか、あまり楽しめなかった。長年思い描いた主要な登場人物像と、出演者のイメージがかけ離れていたから。名作を舞台化する難しさを感じた。

小間井藍子 「ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」はこれぞミュージカルという楽しさ。コールガールのヴィヴィアン（星風まどか、田村芽実のダブルキャスト）と実業家のエドワード（城田優）の心情を掘り下げて丁寧に描き、世の中の人々への応援歌に仕上げていた。ジェリー・ミッチェルの複雑な振り付けをものにした出演者もたたえたい。

武田実沙子 田村の回を見た。富豪のエドワードにも物おじせず、性格に裏表のないやんちゃな少女を見事に造形していた。

山内 ヴィヴィアンとルームメートのキット（エリアンナ、石田ニコルの同）との友情も、狂言回し役のハッピーマン（ｓｐｉ、福井晶一の同）の演技も熱く、大いに展開を盛り上げた。

祐成 １月はミュージカルが粒ぞろいだった。「ＩＳＳＡ ｉｎ Ｐａｒｉｓ」は大作曲家モーリー・イェストンの小林一茶への愛から生まれた。異国に憧れパリに渡った一茶（岡宮来夢）と、その足跡を追って渡仏したシンガー・ソングライターＩＳＳＡ（海宝直人）の思いが時空を超えて重なる。俳句が題材の豊かな響きの曲や藤田俊太郎のエネルギッシュな演出は良かったが、奇想天外な物語に、もう少し説得力も持たせてほしかった。

小間井 宝塚歌劇団月組「侍タイムスリッパー」は幕末の侍が現代にタイムスリップし、時代劇の斬られ役として活躍するヒット映画を舞台化。実直な侍とタカラジェンヌの自分を律する生き方が重なり、主人公の新左衛門はトップスター鳳月杏のはまり役になった。脚本・演出は小柳奈穂子で、水戸黄門や大岡越前などのテーマ曲をつないでＢＧＭにしたフィナーレショーは時代劇愛に満ちていて、胸が熱くなった。

祐成 「白爪草」は、母の死を巡って双子の姉妹が思いを激しくぶつけ合う。屋比久知奈と唯月ふうかの気迫あふれる歌声が感情のうねりを作り出していた。

山内 セリフ劇で良かったのは、果てとチーク「だくだくと、」。アーサー・ミラーの「るつぼ」を下敷きに升味加耀（ますみかよ）が作・演出した。狭いオフィスで展開する、升味ら女性４人の会話劇。差別と排他の構造が緊迫感と恐怖が高まる中で浮かび上がり、引き込まれた。

小間井 劇団た組「景色のよい観光地」は美味な毒キノコ料理にはまった男女（平原テツ、安達祐実ら）が理性やモラルを喪失する。そのさまはドラッグやギャンブルに依存して破滅する人々の暗喩か。作・演出した加藤拓也の心理を紡ぐ手腕も中毒性がある。

山内 「ｈｏｍｅ〜りんごさんのうた〜」は、演劇ユニット・ぽこぽこクラブが、青森で地元の演劇人とともに時間をかけて作った舞台。豊かな自然に抱かれて地に足の着いた生活をしてきたかつての日本人、あるいは故郷と自分自身のことを考えさせられる、癒やしの演劇だった。また、「ショウメイコウ」や「チェーホフの奏でる物語」も見応えがあった。

武田 歌舞伎の初芝居が例年以上のにぎわいだった。歌舞伎座「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」で中村隼人の与兵衛は、中村米吉のお吉を殺す覚悟を決めてから、追い詰めることに高ぶりを感じているよう。鋭い眼光に戦慄（せんりつ）を覚えた。新橋演舞場「鳴神（なるかみ）」の鳴神上人役、中村鷹之資（たかのすけ）も印象深い。絶間姫（大谷広松）をいぶかしむ序盤から、姫に手玉に取られる中盤、終盤の怒りまで、緩急のついた声色で、めまぐるしい感情の変化を見せた。