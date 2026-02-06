長野で湯めぐりスタンプラリーが2月6日スタート　銭湯・温泉・サウナ31施設を周遊、抽選で限定サウナハットなど賞品も

お風呂の日（2月6日）からサウナの日（3月7日）まで、熱波師の特別イベントも

長野県内の温浴施設の利用促進に取り組む信州湯ノ道実行委員会は2026年2月6日から3月7日にかけて、県内全域の31施設が参加する周遊型のスタンプラリーイベント「信州湯ノ道2026」を初開催する。銭湯、温泉、サウナと個性豊かな施設を巡ってもらい、地域の魅力も再発見してもらう冬の旅を提案したい考えだ。

自然に恵まれ水資源も豊富な長野県は県内各地に魅力的な温浴施設が多くある一方、温浴に関連するイベントが少なく各施設が単独で集客に取り組むだけの状況が課題になっていたとのこと。そうしたなか信州湯ノ道実行委員会が県全体での盛り上がりを生み出すためにスタンプラリーイベントを企画。様々な泉質や施設ごとのロケーションを楽しみ、長野県の温浴文化の魅力を再発見してもらえるように工夫したという。

イベントは「お風呂の日」（2月6日）から「サウナの日」（3月7日）まで、公式のLINEアカウントを活用するデジタルスタンプラリー形式で実施。獲得したスタンプの数に応じて、限定のオリジナルステッカーやヤッホーブルーイングの製品、タオル、温泉やラーメンの無料券、当選者のネーム刺繍入りサウナハット、菱野温泉薬師館の2食付き宿泊券1泊2名分などを抽選でプレゼントする。

このほか、一部施設では期間中に熱波師を招いた特別イベントも計画しているという。

参加施設一覧

【北信エリア】

川中島温泉テルメDOME、権堂温泉テルメDOME、天然温泉 まめじま湯ったり苑、びんぐし湯さん館、湯の華銭湯 瑞祥 上山田本館、裾花峡天然温泉宿 うるおい館、小布施温泉 あけびの湯、信州須坂温泉 古城荘、信州須坂・関谷温泉 湯っ蔵んど

【中信エリア】

湯の華銭湯 瑞祥 松本館、湯々庵 枇杷の湯、長野 塩尻 桑の湯、美肌の湯ロマネット、安曇野蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ〜四季の郷

【東信エリア】

平尾温泉 みはらしの湯、菱野温泉 常盤館、UU ueda（ユーユーウエダ）、プライベートサウナ軽井沢kaveri、南相木温泉 滝見の湯、佐久平プラザ21、長門温泉 やすらぎの湯、和田宿温泉 ふれあいの湯、あぐりの湯 こもろ、布引温泉 小諸、みづほ温泉 湯楽里館、地蔵温泉 十福の湯

【南信エリア】

早太郎温泉 こまくさの湯、露天 こぶしの湯、信州たかもり温泉 御大の館、ふれあい交流センター 大芝の湯、みのわ温泉 ながたの湯

