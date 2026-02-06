「嘘でしょ!?」「激アツ」「回避不可」日本代表にまさかの展開で予想合戦も「三笘の１ミリフィギュアは来そうだな」
まさかの展開である。日本全国のコンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどで販売している大人気商品『一番くじ』に、なんと“サッカー日本代表”が登場するのだ。
「一番くじサッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」と発表されており、発売予定日は６月13日。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦、運命のオランダ戦の前日であり、注目のアイテムとなりそうだ。
ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど人気タイトルが目白押しの『一番くじ』にサッカー日本代表がピックアップされたことで、SNS上でも大きな話題に。詳細は伏せられているため、“ラストワン（最後の一枚を引くともらえる特別賞）”を巡る予想合戦も盛り上がっている。
「ラストワン賞は森保一のメモ帳」
「ラストワン賞は浅野拓磨(無我の境地ver)で」
「三笘の1ミリフィギュアは来そうだな」
「久保建英腰振りダンスフィギュアあるかなぁ」
「この一番くじは激アツ」
「ラストワン賞は間違いなく、ドーハの悲劇の座り込むラモス瑠偉がいいなぁ」
「これは熱い」
「嘘でしょ!? 絶対やる!」
「サッカー日本代表の一番くじとか胸熱すぎるし最高の景色をってフレーズだけで2026に向けた期待感一気に高まった」
「マジか! 日本代表の一番くじとか最高すぎるんだけど!」
「これは回避不可…財布が終わる予感しかしない」
「ブラボー目覚まし」
「ぽいちのメモ帳カモン!!」
ファン・サポーターの期待感は高く、“サッカー日本代表”というテーマ自体が大きな話題を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
