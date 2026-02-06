「副キャプテン6人!?」17年ぶりJ１へ！ 千葉の主将＆副主将発表に「大輔頼むぞ〜」「百年構想リーグ席巻しましょう」などの声
ジェフユナイテッド千葉は２月６日、J１百年構想リーグを戦う今季のキャプテンおよび副キャプテンを発表した。
17年ぶりにJ１の舞台へ戻ってきた千葉は、2023年からチームを率いる小林慶行監督のもと、新シーズンに臨む。そのなかで主将を任されたDF鈴木大輔は、21年の加入初年度からキャプテンを務めており、６季連続でチームの先頭に立つこととなった。
また、副主将には６人が就任。MF田口泰士、DF郄橋壱晟、鳥海晃司、河野貴志、GK鈴木椋大に加え、外国籍選手では唯一、ブラジル出身のDFエドゥワルドが名を連ねた。
これにはSNS上でファンからも「副キャプテン6人!?」「大輔頼むぞ〜」「副キャプテン多くないか」「百年構想リーグ席巻しましょう！」「頼れる６人の男達！」「大輔キャプテン、今年もよろしくお願いします！」といった声が上がった。
千葉は７日、百年構想リーグの地域リーグラウンド開幕節で浦和レッズと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
