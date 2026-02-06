アイリスオーヤマは、MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズの新商品として、ふとんクリーナーにおいて同社で初めて紙パック式を採用した「充電式紙パックふとんクリーナー」を2月13日からインターネットサイトを中心に全国のホームセンターなどで順次発売する（2月5日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）。

同社のふとんクリーナーは、ふとんたたきの形状を模したたたきパッドと強力な吸引力によって、高いハウスダスト除去率を実現し、主婦層を中心に高い評価を得ており、ふとんクリーナーシリーズ全商品の累計販売台数は130万台（1月時点のふとんクリーナーシリーズの累計販売台数）を超えている。一方で、ふとんクリーナーは「重くて出すのが面倒」「使用後のごみ処理が煩わしい」など、購入後に使用頻度が下がってしまうという不満の声もある。





今回発売する「充電式紙パックふとんクリーナー」は、ふとんクリーナーにおいて同社で初めて紙パック式を採用し、ふとんに潜むダニやほこりを紙パック内に集じんすることで、ごみに直接触れることなくそのまま捨てられる。これによって、ごみの再飛散を防ぎ、衛生的に使用できる。また、軽量スティッククリーナーのMagiCaleenaシリーズで培った知見を設計に活かすことで、同社のふとんクリーナーとして最軽量となる約950gを実現している。従来品（FCA−13との比較）と比べ約40％の軽量化することで、長時間の使用でも腕や肩への負担を軽減できる。





さらに、コードレス仕様のため、寝室からこども部屋まで部屋間を移動しながら使用でき、コンセント位置を気にせずに快適に掃除できる。付属の充電スタンドを使用すれば、収納と充電を同時にできるため片付けが容易で、使いたいときにすぐに使えるので、購入後の使用頻度の低下という不満を解消できる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献してい、く考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月13日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp