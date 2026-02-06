ゴディバジャパンは、ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、期間限定焼き菓子を、2月16日からり、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで販売する。

ゴディバでは、ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、焼き菓子3種類を限定販売する。



上：ゴディバマカロンショコラ4個入、下：同 8個入

「ゴディバ マカロンショコラ」は、チョコレートソースやキャラメルソースを閉じ込めた贅沢なドーム型のチョコレートと目にも鮮やかなマカロンでガナッシュをサンドした。食感の異なるチョコレート、マカロン、ガナッシュのマリアージュを楽しんでほしいという。期間限定の「桜＆ホワイトチョコレート」と「塩キャラメル」「宇治抹茶＆ミルクチョコレート」「ミルクチョコレート」の4種類のフレーバーをカラフルに詰め合わせた。



左上：サブレショコラ桜3個入、右上：サブレショコラ桜アソートメント5個入、下：同 9個入

「サブレショコラ 桜 アソートメント」は、なめらかなチョコレートガナッシュをサクッと焼き上げたサブレでサンドしたサブレショコラ。「桜＆ホワイトチョコレート」は、桜風味を楽しめる、この時期に味わいたい期間限定フレーバーとなっている。



上から：春の焼き菓子アソートメント7個入、同 10個入、同 18個入

「春の焼き菓子アソートメント」は、ゴディバの焼き菓子「ラングドシャクッキー」「サブレショコラ」「ドームバームクーヘン」の3種類を色とりどりにアソートした。定番フレーバーと期間限定フレーバーいずれも楽しんでもらえるアソートメント。春のギフトにふさわしく、桜のイラストが華やかなパッケージになっている。

［小売価格］

ゴディバマカロンショコラ4個入：2592円

ゴディバマカロンショコラ8個入：4212円

サブレショコラ桜3個入：1134円

サブレショコラ桜アソートメント5個入：2160円

サブレショコラ桜アソートメント9個入：3780円

春の焼き菓子アソートメント7個入：2376円

春の焼き菓子アソートメント10個入：3564円

春の焼き菓子アソートメント18個入：5724円

（すべて税込）

［発売日］2月16日（月）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp