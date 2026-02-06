ゴディバ、ホワイトデー・スプリングシーズン向けて焼き菓子3種類を期間限定販売
ゴディバジャパンは、ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、期間限定焼き菓子を、2月16日からり、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで販売する。
ゴディバでは、ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、焼き菓子3種類を限定販売する。
「ゴディバ マカロンショコラ」は、チョコレートソースやキャラメルソースを閉じ込めた贅沢なドーム型のチョコレートと目にも鮮やかなマカロンでガナッシュをサンドした。食感の異なるチョコレート、マカロン、ガナッシュのマリアージュを楽しんでほしいという。期間限定の「桜＆ホワイトチョコレート」と「塩キャラメル」「宇治抹茶＆ミルクチョコレート」「ミルクチョコレート」の4種類のフレーバーをカラフルに詰め合わせた。
「サブレショコラ 桜 アソートメント」は、なめらかなチョコレートガナッシュをサクッと焼き上げたサブレでサンドしたサブレショコラ。「桜＆ホワイトチョコレート」は、桜風味を楽しめる、この時期に味わいたい期間限定フレーバーとなっている。
「春の焼き菓子アソートメント」は、ゴディバの焼き菓子「ラングドシャクッキー」「サブレショコラ」「ドームバームクーヘン」の3種類を色とりどりにアソートした。定番フレーバーと期間限定フレーバーいずれも楽しんでもらえるアソートメント。春のギフトにふさわしく、桜のイラストが華やかなパッケージになっている。
［小売価格］
ゴディバマカロンショコラ4個入：2592円
ゴディバマカロンショコラ8個入：4212円
サブレショコラ桜3個入：1134円
サブレショコラ桜アソートメント5個入：2160円
サブレショコラ桜アソートメント9個入：3780円
春の焼き菓子アソートメント7個入：2376円
春の焼き菓子アソートメント10個入：3564円
春の焼き菓子アソートメント18個入：5724円
（すべて税込）
［発売日］2月16日（月）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp