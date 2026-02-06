ニューバランスジャパンは、トッププロからのフィードバックとニューバランスのテクノロジーを融合し、さらなる進化を求めるゴルファーのためにアップデートした今年の新作「Fresh Foam X 2500」を2月20日から販売する。



「Fresh Foam X 2500 v5 SL BOA」

ゴルフにおける一打にかける緊張やプレッシャーがある状況でも、少しでも強さや自信を引き出したいというコンセプトのもと、最新テクノロジーを随所に搭載して開発したのが「Fresh Foam X 2500v5」。ランニングシューズで定評のあるミッドソールFresh Foam X（フレッシュフォームエックス）が高い快適性をもたらし、最適なクッション性を発揮。そして細部にわたるアップデートが、ニューバランスの目指す高いフィット感を達成。データからデザインされたアウトソールがスイング時の安定性をもたらす。快適性とフィット感、安定性が最適なバランスで組み合わさった新たな「Fresh Foam X 2500 v5」が、挑戦するすべてのゴルファーの強さと自信を引き出す。



「Fresh Foam X 2500 v5」

TeamNBアスリートのコメント山下美夢有プロは、「軽さがありながら、スイング中も足元がブレず、傾斜やラフなど不安定なライでも、地面をしっかり捉え、安定したショットを支えてくれる一足となっている。18ホール歩いても疲れにくく、前作以上にフィット感が増していて『スコアにつながる』そう思える大好きなシューズ」とコメントしている。



「Fresh Foam X 2500 v5 SL BOA」

岩井千怜プロは、「Fresh Foam X の柔らかなクッション性が、長時間のラウンドや練習でもずっと快適な履き心地を保ってくれる。スイング時にはしっかりとグリップし、力を逃がさない安定感があり、歩きやすさとプレー性能、その両立を叶えた最高の一足となっている」とコメントしている。



「Fresh Foam X 2500 v5 SL」

竹田麗央プロは、「アグレッシブなスイングにも負けないグリップ力で地面をしっかり捉えてくれる。特にカカト周りの安定性が高く、フィニッシュまでブレずにスイングできる。しっかりと下半身を支えてくれるので攻めの一打を打てる。振り切る私のようなゴルファーにぴったりの一足」とコメントしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月20日（金）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp