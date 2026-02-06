東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーは、首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住の人々を対象に、4月6日〜6月30日の期間の平日限定で、どちらかのパークへ特別価格で入園できる、「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売する。

「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」実施期間中には、2つのパークでそれぞれ異なる楽しみができるスペシャルイベントがスタートする。東京ディズニーシーでは、2001年のオープンから25年、きらめきをさらに増したパークの物語がこれからも続くことを願ったアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”」や、“食で世界を巡る”をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が4月15日から開催され、今年しか体験できない特別な祝祭の旅へとゲストの人々を誘う。



東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」イメージ

また、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を4月9日から実施する。ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペが思い描いたとびきり楽しいスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しめる。

［「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」概要］

内容：東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークへ1日のみ入園できるパスポート

対象期間：4月6日（月）〜6月30日（火）までの月曜日〜金曜日（4月29日（祝）、5月4日（祝）、5日（祝）、6日（祝）を除く）

料金：通常価格から大人1000円、中人800円、小人600円を差し引いた価格で販売

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ

販売期間：2月6日（金）〜6月30日（火）

対象者：首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住の人々

※首都圏に在勤・在学している場合でも、首都圏以外に在住の人は対象外となる

※当日入園時に、入園される本人の現住所を確認できる証明書を提示してもらう場合がある

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp