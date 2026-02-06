ナカバヤシは、シャッターを切って、そのまま感熱紙に即プリントできる「ナカメラシリーズ トイナカメラ スムース」を、2月上旬から発売する。

ナカメラシリーズは“アルバムのナカバヤシ”が提案するカメラシリーズ。アルバムもカメラも、写真に関わるすべてに携わりたいという思いから今回のカメラシリーズがスタートした。



「ナカメラシリーズ トイナカメラ スムース」

「トイナカメラ スムース」は、感熱紙で撮った写真を、その場でモノクロプリントできるトイカメラ。画質の荒さが特徴で、どこか懐かしく写真に味わいを与えてくれる。ロール1本で約40枚のプリントができる。

本体は手のひらサイズ（約W94×H87×D43mm）で、重量は約165g。外出や旅行にも気軽に持ち運べ、ネックストラップ付きで首から下げて持ち歩ける。またネックストラップは一定の力が加わると外れる安全仕様のため子どもも安心して使用できる。





プリントは、質感の異なる2種類から選べる。なめらかで落ち着いた印象の「グレースケール」と、粒感が楽しいレトロな「ドットマトリックス」。さらに、プリント濃度も「うすい・ふつう・こい」の3段階で調整できるので、雰囲気を変えて楽しめる。

グレースケールは、おしゃれでエモいやさしい濃淡の写り。ドットマトリックスは、レトロ可愛いドット感のある写りとなっている。





同製品は、microSDカードを使用することで撮影した写真をフルカラーのデジタルデータとして保存できる。モノクロプリントとは異なる雰囲気で、エモい画質の写真や動画撮影を楽しめる。撮影した写真や動画はmicroSDカードに保存され、ハブなどを使って外部機器に接続すれば、データの確認も可能。保存したお気に入り写真はカメラのアルバムから何度でも再プリントできる。画質の荒さが、かえって写真の味わいになる。トイカメラらしい、どこか懐かしい写りを楽しめる。

写真をもっと楽しくする選べるフレームを10種類、ミラーフィルターを含む8種類のフィルターを搭載。可愛いデザインから遊び心のあるデザインまで、気分やシーンに合わせてさまざまな雰囲気のプリントが楽しめる。また、microSDカードを使用する事でフルカラーで保存できる。

同製品は180度回転式カメラで、内カメ・外カメを自由に切り替えられる。カラー液晶モニター付きでセルフ撮影も他撮りも楽しめる。プリントした写真はデコってノートに貼ったり、そのままプレゼントすることもできる。

ふとした景色も撮って、プリントして、あとから何度でも振り返れる。

製品特徴は、感熱紙を使用し、インク不要で撮った瞬間をその場でモノクロプリント可能。プリントした写真にはメッセージを書いたり、デコレーションしてノートに貼ったり、そのままプレゼントすることもできる。プリント質感は2種類（グレースケール／ドットマトリックス）、プリント濃度は3段階（薄い／普通／濃い）から選べ、好みに合わせた表現が可能となっている。フレーム10種類、ミラーフィルターを含む8種類のフィルターを搭載し、写真を自分らしくアレンジできる。microSDカードを使用しデジタルカメラとして写真／動画をフルカラーで保存できる。保存データはハブなどを使って外部機器で確認可能。保存した写真は後から選んで、何度でもレシート感熱紙に再プリントできる。180度回転式カメラで、内カメ・外カメの切り替えが可能。カラー液晶モニター付きでセルフ撮影も他撮りも、画面を確認しながら撮影できる。

［小売価格］

トイナカメラ スムース：8360円

トイナカメラスムース専用感熱紙3本入：1705円

（すべて税込）

［発売日］2月上旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp