８日投開票の衆院選で、各党の公約には減税や現金給付など「バラマキ」的な政策が並ぶ。

財政悪化への警戒感から債券市場では金利が上昇しているが、財政健全化に向けた議論は低調なままだ。（田中俊資、土居宏之）

長期金利上昇

「２年前に買った人の住宅ローン金利は０・３％程度だったが、我々は倍以上。もう少し早く買えば良かった」

１月下旬、東京都内にあるオープンハウスグループのショールーム。妻と計約６０００万円の住宅ローンを組み、神奈川県内に一軒家を購入する予定だという男性会社員（３３）は嘆いた。

住宅ローンの変動型は短期金利、固定金利は長期金利に連動する。短期金利の上昇は日本銀行による利上げの影響が大きいが、長期金利の上昇は国の財政悪化への懸念が一因となっている。

高市首相は衆院解散を表明した１月１９日の記者会見で、食料品の消費税を２年間限定でゼロにする検討を加速させると表明した。翌２０日に長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の利回りは一時、２・３８０％と約２７年ぶりの水準まで上昇。４０年物国債の利回りは一時、４・２１５％をつけ、史上初めて４％を超えた。

Ｇ７で最悪

国の借金である国債の発行残高は、２０２５年度末に１１３６兆円となる見通しで、国内総生産（ＧＤＰ）の約２・３倍に上る。主要７か国（Ｇ７）ではイタリア（約１・４倍）を大きく引き離し、最悪の水準となっている。

財政悪化に対する投資家の懸念を払拭（ふっしょく）し、金利を落ち着かせるには、財政健全化の道筋を示す必要がある。

自民党は公約で「政府債務残高の対ＧＤＰ比を着実に低下させ、市場の信認を確保する」と掲げた。ただ、具体的な手法には触れていない。

食料品の消費税を恒久的にゼロにすると主張する中道改革連合は「政府資産を一体的に運用して運用益を財源とする」と説明している。

中道改革の斉藤共同代表は、年金積立金に「手をつけるつもりはない」と話しており、「一体的運用」の対象には外国為替資金特別会計（外為特会）で管理する外貨準備高などを想定しているとみられる。しかし、多くは米国債で運用されており、売却すれば米国から反発を受ける可能性が高い。

国民民主党は「金利やインフレを抑制する新しい財政コントロールのあり方を追求する」と訴える。しかし一方で、消費税率の一律５％への引き下げや、住民税減税なども主張しており、財政コントロールとの両立はハードルが高い。

利払い費膨張

ＳＭＢＣ日興証券の宮前耕也氏の試算によると、高市首相が「悲願」と述べた食料品の消費税ゼロを代替財源なしに実行し、長期金利が２・５％程度まで上昇した場合、政府債務残高の対ＧＤＰ比は上昇基調になるという。

債務残高が積み上がれば、利払い費も膨らむ。雪だるま式に財政悪化が進む懸念が残る。国の２６年度の利払い費は約１３兆円に上る見通しだ。長期金利がさらに上昇した場合、３４年度には利払い費が３４・４兆円に達するとの試算もある。

利払い費の増加で、社会保障費や教育など他の必要な政策に予算を回せなくなる恐れがある。財政悪化懸念による金利上昇は、特に住宅ローンを抱える若い世代への負担増につながる。

日本総合研究所の河村小百合氏は「選挙で勝利した政党が積極財政に突き進めば、さらなる金利上昇や通貨安を招く恐れがある」と指摘している。