¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ´ØÅìÃÏ¶èÁª¡ÛÅÏÊÕÍºÏ¯¡¡Ëå¡¦¿¿ÆàÈþ¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÈ¯Ê³¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£±²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£ÅÏÊÕÍºÏ¯¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¤Ç£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£ºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â£²£Í¤ÇÂ¾Äú¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¸åÂà¡££¶Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£²£¸Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹¾¸ÍÀî¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏËå¤ÎÅÏÊÕ¿¿ÆàÈþ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°Ç¯£²¤«·î¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ÆàÈþ¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î£Çµ½éÀ©ÇÆ¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÃíÌÜ¤À¡£