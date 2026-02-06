マックのハッピーセットに新作おもちゃ＆絵本　2月13日から提供

バーガーチェーン「マクドナルド」は2月13日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」で、「ひみつのアイプリ」と「のりのりタイムズ!!」のおもちゃ（各3種）の提供を開始する。今回は、いずれかのハッピーセットを1点購入するごとに、おもちゃに加えて“おまけ”も付く。

おもちゃの提供期間は約2週間を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

また、同日の2月13日からは、ハッピーセットで選べる絵本・図鑑にも新作2種が登場する。

ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」「ひみつのアイプリ」

〈「ひみつのアイプリ」がハッピーセット初登場〉

「ひみつのアイプリ」は、2024年4月からテレビアニメが放送中の「プリティーシリーズ」最新作。タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発するキッズ向けアミューズメントゲームを原作としており、今回がハッピーセット初登場となる。

今回のおもちゃは、マクドナルドオリジナルの「アイプリカード」全3種。カードをアミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」でスキャンすると、リズムに合わせてカードを動かして遊べる「リズムライブゲーム」を楽しめる。

【画像(11点)を見る】マクドナルドオリジナル「アイプリカード」全3種（ひまり・みつき・リング）、のりのりタイムズ!! ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き など

◆ひまり

（プリンセスアイプリバズリウムピンク）

◆みつき

（プリンセスアイプリバズリウムブルー）

◆リング

（プリンセスアイプリバズリウムムーンミルキーパープル）

〈「のりのりタイムズ!!」はシールブックで展開〉

『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』は、クルマや電車などの実際の乗り物と「トミカ／プラレール」を題材に、乗り物の魅力を楽しく伝えながら、社会性や想像力を育むことを目指したキッズ向けバラエティ番組。

今回のハッピーセットでは、『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観を楽しめるシールブック全3種が登場。パズルピース探しやクイズ、迷路、間違い探しなどのゲームに加え、シールを貼って遊べる内容となっている。

【A】ジョブレイバー＆ジョブロイド シール付き

【B】ジョブレイバー＆アーマービークル シール付き

【C】シンカリオン シール付き

〈ハッピーセットとは〉

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンクに、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）を組み合わせて楽しめる。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

〈2026年「ほんのハッピーセット」第1弾も同日スタート〉

2月13日からは、ハッピーセットで選べる絵本・図鑑にも新作2種が登場する。提供期間は約5週間を予定している。

【画像を見る】絵本「なんでもいきもの おあそびブック」、ミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」

■絵本

「なんでもいきもの おあそびブック」

「すみっコぐらし」の作者としても知られる人気イラストレーター・よこみぞゆりさんによるキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」の描き下ろしイラストを使用したマクドナルドオリジナル絵本。オリジナルシールが付属する。

■ミニ図鑑

「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」

『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』（Gakken刊）のマクドナルドオリジナル版。さまざまなお姫様や衣装、お城の世界をイラストで楽しく学べる。付録のドレスやアクセサリーのシールを使って、きせかえ遊びも可能。図鑑内のQRコードを読み取ると、デジタルコンテンツも楽しめる。

