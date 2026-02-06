マックのハッピーセットに新作おもちゃ＆絵本 2月13日から提供
バーガーチェーン「マクドナルド」は2月13日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」で、「ひみつのアイプリ」と「のりのりタイムズ!!」のおもちゃ（各3種）の提供を開始する。今回は、いずれかのハッピーセットを1点購入するごとに、おもちゃに加えて“おまけ”も付く。
おもちゃの提供期間は約2週間を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。
また、同日の2月13日からは、ハッピーセットで選べる絵本・図鑑にも新作2種が登場する。
ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」「ひみつのアイプリ」〈「ひみつのアイプリ」がハッピーセット初登場〉
「ひみつのアイプリ」は、2024年4月からテレビアニメが放送中の「プリティーシリーズ」最新作。タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発するキッズ向けアミューズメントゲームを原作としており、今回がハッピーセット初登場となる。
今回のおもちゃは、マクドナルドオリジナルの「アイプリカード」全3種。カードをアミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」でスキャンすると、リズムに合わせてカードを動かして遊べる「リズムライブゲーム」を楽しめる。
【画像(11点)を見る】マクドナルドオリジナル「アイプリカード」全3種（ひまり・みつき・リング）、のりのりタイムズ!! ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き など
◆ひまり
（プリンセスアイプリバズリウムピンク）
◆みつき
（プリンセスアイプリバズリウムブルー）
◆リング
（プリンセスアイプリバズリウムムーンミルキーパープル）
『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』は、クルマや電車などの実際の乗り物と「トミカ／プラレール」を題材に、乗り物の魅力を楽しく伝えながら、社会性や想像力を育むことを目指したキッズ向けバラエティ番組。
今回のハッピーセットでは、『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観を楽しめるシールブック全3種が登場。パズルピース探しやクイズ、迷路、間違い探しなどのゲームに加え、シールを貼って遊べる内容となっている。
【A】ジョブレイバー＆ジョブロイド シール付き
【B】ジョブレイバー＆アーマービークル シール付き
【C】シンカリオン シール付き
「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンクに、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）を組み合わせて楽しめる。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。〈2026年「ほんのハッピーセット」第1弾も同日スタート〉
2月13日からは、ハッピーセットで選べる絵本・図鑑にも新作2種が登場する。提供期間は約5週間を予定している。
【画像を見る】絵本「なんでもいきもの おあそびブック」、ミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」
■絵本
「なんでもいきもの おあそびブック」
「すみっコぐらし」の作者としても知られる人気イラストレーター・よこみぞゆりさんによるキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」の描き下ろしイラストを使用したマクドナルドオリジナル絵本。オリジナルシールが付属する。
■ミニ図鑑
「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」
『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』（Gakken刊）のマクドナルドオリジナル版。さまざまなお姫様や衣装、お城の世界をイラストで楽しく学べる。付録のドレスやアクセサリーのシールを使って、きせかえ遊びも可能。図鑑内のQRコードを読み取ると、デジタルコンテンツも楽しめる。
〈クレジット表記〉
【のりのりタイムズ!!】
特装合体ロボ ジョブレイバー
（C）TOMY
新幹線変形ロボ シンカリオン
（C）プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK／超進化研究所
【ひみつのアイプリ】
（C）T-ARTS／syn Sophia
（C）T-ARTS／syn Sophia／テレビ東京／AP製作委員会
絵本「なんでもいきもの おあそびブック」
（C）yokomizoyuri
ミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」
（C）Gakken 2026