【バレンタイン限定】お店で焼き上げるクッキーの限定BOX発売、4枚入り960円で通常価格より40円お得に【サブウェイ】
サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、バレンタインシーズンに合わせ、2026年2月9日から15日の7日間、『ベイクドクッキーBOX』(税込960円)を全国の店舗で発売する。
店内で焼き上げたクッキー『チョコチップ』と『ホワイトマカダミア』を各2枚詰め合わせた全4枚セットを、特別デザインのオリジナルパッケージに入れた。単品合計価格(250円×4＝1000円)より40円お得になっている。
【商品画像はこちら】店内で焼き上げるクッキー『チョコチップ』『ホワイトマカダミア』の4枚がセットになった『ベイクドクッキーBOX』◆『ベイクドクッキーBOX』
【販売期間】
2026年2月9日〜2月15日
【販売価格】
960円(税込)
※単品合計価格より40円お得
【内容】
クッキー4枚(チョコチップ2枚、ホワイトマカダミア2枚)
【実施店舗】
サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)
※オリジナルパッケージ(限定BOX)は数量限定。
サブウェイでは、店内で焼き上げるクッキー『チョコチップ』『ホワイトマカダミア』の2種を、2025年12月10日から全国で発売している。店内オーブンで丁寧に焼き上げ、外はサクッと、中はしっとりと柔らかい食感を実現した。
◆「チョコチップ」税込250円
存在感のあるチョコチップの味わいが広がる。
【栄養成分表示】
エネルギー:208kcal
たんぱく質:1.9g
脂質:9.8g
炭水化物:29.2g
ナトリウム:174mg
食塩相当量:0.4g
◆「ホワイトマカダミア」税込250円
まろやかなホワイトチョコの味わいとマカダミアナッツの食感が楽しめる。
【栄養成分表示】
エネルギー:219kcal
たんぱく質:2.4g
脂質:10.8g
炭水化物:27.0g
ナトリウム:173mg
食塩相当量:0.4g
