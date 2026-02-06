2月8日投開票の衆院選は終盤戦に差し掛かっている。報道各社の情勢調査からは、「自維300議席超うかがう」（朝日新聞）、「自民が単独過半数の勢い」（共同通信）と与党の優勢ぶりがうかがえる。

【写真】駅前で街頭演説を行う自民党・丸川珠代氏。他、「頬がこけた？」 応援演説で各地を飛び回る高市首相の近影

もっとも、無党派層の多い都市部を中心に接戦が繰り広げられている選挙区は多数に上り、情勢がどう変化していくかは予断を許さない状況だ。全国的にも接戦区が多いのは首都・東京だが、その中でも激しい選挙戦を展開しているのが東京7区だ。

全国紙政治部記者は東京7区の現状をこう説明する。

「7区の前職は、新党『中道改革連合』公認の松尾明弘氏で、松尾氏に日本維新の会、国民民主党、参政党、チームみらいがそれぞれ候補者を立てて混戦模様となっています。それだけでも注目に値する選挙区ですが、7区が特に注目されるのは、やはり自民党の公認候補が知名度抜群の丸川珠代元五輪相だからでしょう。

元テレビ朝日アナウンサーの丸川氏は2007年の参院選東京選挙区から出馬し初当選。知名度を生かし、東京選挙区では100万票以上を獲得するなど、盤石の強さを誇っていました。

しかし、参院から衆院にくら替えするタイミングで"裏金問題"が発覚。2024年の前回衆院選は処分を受けて比例代表との重複立候補が認められず、松尾氏に約3万票差で敗れました。このときには、丸川氏の夫の大塚拓氏も埼玉9区で敗れており、"裏金夫婦"と揶揄されそろって落選。かなりの悪印象を残し、彼女の政治生命はかなり瀬戸際まで追い込まれただけに、今回は夫婦での返り咲きに並々ならぬ覚悟で臨んでいます」

候補者が乱立する東京7区で丸川陣営はどう選挙を戦っているのか。ポイントになるのが内閣支持率の高さに表れている「高市人気」の堅調ぶりだ。選挙事情に詳しい永田町関係者はこう話す。

「今回の選挙で公示前にたびたび指摘されていたのが、高市人気が果たして自民票の回復につながるかどうかということです。というのも、高市政権になって内閣支持率は高い水準を維持してきましたが、地方選挙で自民党は苦戦続きだったからです。

『高市人気＝自民票』ではないという見方は永田町で強まっていましたが、現状の情勢調査の限りでは高市人気が自民票に影響を及ぼしている。丸川陣営は高市首相との近さをアピールし、『高市人気』の効果を取り込んでいます。

しかし松尾氏が猛追し接戦の情勢ではある。松尾氏は高市政権への批判を強め、前回衆院選で吹き荒れた"裏金問題"の逆風も、もう一度起こそうとしています」

実際、丸川氏は街頭演説で「高市総理以外に日本を支えられる総理はいないと確信している」などと声高に叫んでいる。一方、これまでにも地道な活動も続けてきたようだ。松尾氏の陣営関係者は「丸川氏の姿は新年会でかなり見た。しっかり準備をしてきたのだろう」と話す。

公示日の1月27日に丸川氏の街頭演説を聞き、丸川氏と握手をしたという男性はそのときの様子をこう振り返った。

「丸川氏は選挙戦の初日ですでに声がかれ、かなりくたびれた様子で握手をした手もガサガサでした。でも、握手をしたときに『手が冷たい。大丈夫？』と声をかけられ、頑張ってほしいと思いました」

運命の投開票日まで残りわずか。この乱戦を制するのは誰か。