公明党が新党「中道改革連合」に合流し衆院の小選挙区から撤退したことで、今回から新たな構図で選挙戦が繰り広げられる選挙区も出てきた。中でも注目を集めているのが、候補者本人が「きっついオバハン対決」と命名している大阪5区だ。

【写真】高市早苗首相の等身大パネルを置いて演説する杉田水脈氏。他、総務大臣政務官時代の杉田氏や、応援演説で各地を飛び回っている痩せ細った高市首相なども

大阪5区の前職は日本維新の会の梅村聡氏。前回の2024年の衆院選では、公明党の候補者が次点だった。今回は梅村氏のほか、自民、国民民主、れいわ新選組、参政、共産の各党が候補者を擁立し、混戦模様となっている。今回の選挙戦を「きっついオバハン対決」と豪語したのは同区から出馬しているれいわの大石晃子共同代表であり、大石氏が対抗意識を燃やしているのが自民の公認候補、杉田水脈氏だ。

大手紙政治部記者は大阪5区の戦いをこう解説する。

「大阪5区はもともと公明の牙城だったため、自民は連立パートナーが公明である間は、同5区に候補者を立てていませんでした。しかし、昨年10月に公明が連立から離脱し、自民は候補者擁立を控える理由がなくなった。

今の連立パートナーである維新とは、選挙区での競合を回避する『選挙区調整』を行っていないので、自民としては空白区に候補者を擁立しない手はありません。そこで白羽の矢が立ったのが、物議を醸す発言が多いことで知られる杉田氏でした」

元兵庫県西宮市職員の杉田氏は2012年の衆院選兵庫6区から維新の公認で出馬し、比例復活で初当選。その後、落選を経験し、慰安婦問題に関する言論活動に注力していたところ、安倍晋三元首相から知遇を得て、2017年の衆院選比例代表中国ブロックから単独出馬し、2期目の当選を果たした。

前出の記者はこう続ける。

「杉田氏は安倍氏との関係から所属は山口県連で、これまでは比例の中国ブロックから単独で出馬していました。しかし、2024年の衆院選は"裏金問題"が直撃して出馬を辞退。2025年の参院選比例代表で国政復帰を目指しましたが、落選した。

今回も、比例の中国ブロックからの出馬が取り沙汰されていましたが、同ブロックには安倍氏の後継の吉田真次氏が単独で立候補しており、『安倍印』2人が中国ブロックの2枠を埋めるのはいかがなものかとなった。結果、杉田氏があぶれ、大阪5区に落下傘としてハマったのが出馬の経緯のようです。

杉田氏は保守的なスタンスを前面に出すタイプで、過去にはアイヌ民族などに関するSNS投稿が法務局から『人権侵犯』と認定されるなど、批判を浴びることが少なくありません」

この杉田氏の出馬に強烈な批判を繰り返しているのがれいわの大石氏だ。大石氏は直近2回の衆院選でいずれも大阪5区から出馬し、選挙区では敗れたものの比例復活している。

「大石氏は大阪大学の学部、院を卒業したのち、大阪府の職員になりました。2008年に当時の橋下徹知事が若手を集めて朝礼をした際に、突然立ち上がり橋下批判をしたことで"大阪のジャンヌ・ダルク"ともてはやされた時期もありましたが、近年はかなり暴走気味です。

れいわは今回、代表の山本太郎氏が健康上の理由で参院議員を辞職し、一切の選挙活動を見送っています。大石氏は厳しい状況に追い込まれていることもあってか、公示日前日に行われた党首討論で持ち時間を大幅にオーバーしてスピーチを続けたり、Xで高市早苗首相やNHKに噛みついたりと、"暴走"ぶりに拍車がかかっている。

杉田氏とは正反対の思想の持ち主でありながら、"アンチ"が大量にいるという点では共通点もある。だからこそ、大石氏は杉田氏をライバル視しているのでしょう」

報道各社の情勢調査をみると、選挙戦を有利に進めているのは杉田氏でもなく大石氏でもなく維新前職の梅村氏だが、比例復活を踏まえた熾烈な2位争いは最後まで続きそうだ。