フジ山崎夕貴アナ、衝撃的マタニティショット 夫・おばたのお兄さんが公開 長男に“胎内記憶”の質問も
お笑い芸人のおばたのお兄さん（37）が5日、自身のブログを更新し、2歳6ヶ月になる長男に“胎内記憶”について聞いてみたエピソードを明かした。あわせて、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーのマタニティショットや、息子の写真も公開し、反響を呼んでいる。
【写真】どっちに似てきた？おばた＆山崎アナの長男（2歳6ヶ月）
おばたは「2歳6ヶ月息子の胎内記憶」と題してブログを更新。「最近おしゃべりが達者になってきた息子」と成長を報告しつつ、「言葉が話せるようになったタイミングで聞くのがいいと聞いたので『今だ！』と思い聞いてみると、話してくれました」と、息子が胎内での記憶を語ってくれたことを明かした。
具体的な内容については「よかったらYouTubeご覧ください！」と案内。ブログには、成長した息子の近影ショットのほか、妊娠中のお腹のふくらみが分かる、宇宙人の全身タイツを着た山崎のマタニティショットも掲載された。また、ベビードレスに身を包んだお宮参りの際の息子のソロ写真も公開されている。
投稿の最後には、「改めて 生まれてきてくれて本当にありがとう」と、息子への感謝の言葉をつづり、家族への思いをにじませた。
この投稿にファンからは、「可愛い…万歳万歳…最高デスね！！！」「この文章を読んだだけで心がギュッとしました」「YouTubeティッシュ持って見ようと思います」など、温かいコメントが相次いでいる。
おばたと山崎は2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には、第1子となる長男が誕生している。
