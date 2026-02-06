Æ¿Î®¶¯Åð¤Î»Ø¼¨µ¿¤¤¡¢4¿ÍºÆÂáÊá¡¡²£ÉÍ¤ÎÃËÀË½¹Ô¤µ¤ì»àË´
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÀÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃËÀ¤¬Ë½¹Ô¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢¸½¶â¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Èºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï6Æü¡¢¶¯ÅðÃ×»à¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË4¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ¿¦¤ÎÊ¡ÃÏ¹É¿Í¡Ê26¡Ë¡¢ÀÆÆ£ÂóºÈ¡Ê27¡Ë¡¢Â¼¾å²àÏ°Íå¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê27¡Ë¤Î4ÍÆµ¿¼Ô¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯10·î15ÆüÌë¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤Î¸åÆ£´²¼£¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê75¡Ë¡á¤Î¼êÂ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤Ã¤Æ²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¸½¶âÌó17Ëü±ß¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É99ÅÀ¡Ê·×50Ëü5500±ßÁêÅö¡Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£