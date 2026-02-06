2月3日、警視庁は退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長・谷本慎二容疑者（37）とその妻を弁護士法違反の疑いで逮捕した。

【画像】逮捕された退職代行サービス「モームリ」の谷本慎二代表35歳

昨年4月に「週刊文春」が報じていたのが、今回の逮捕にも関わる「弁護士からのキックバック疑惑」と「従業員が次々と逃げ出す内情」だった。弁護士法違反の疑いだけではない、元従業員による連続告発を取り上げた「週刊文春 電子版」記事を改めてお届けする。（初出：2025年4月16日配信「週刊文春 電子版」）

◆◆◆

新年度が始まり、新入社員の姿が街の至る所で見かけられる4月。早くも大盛況なのが「退職代行」だ。その最大手として急成長を遂げている「モームリ」で、従業員が次々と逃げ出す事態が起こっている。





退職代行が人気を博している。経済誌記者の解説。

「本人に代わり退職の意思を会社に伝えてくれるサービスで、『自分で退職の連絡をしたくない』という若者世代にヒット。利用者の6割以上が20代というデータもあります」

わずか3年で3万件を突破

最大手を謳うのが、株式会社アルバトロスが運営する「退職代行モームリ」だ。

「2022年に創業。正社員の退職代行は2万2000円、バイトなら1万2000円という安さが売りです。従業員は50名ほど。日テレ系『シューイチ』を始め、多くの情報番組で取り上げられ、退職件数は、わずか3年で3万件を突破した」（同前）

そんなモームリを率いるのは、創業者で社長の谷本慎二氏（36）だ。

「一部上場企業で10年間働き、退職した後は半年ほど、ブログ運営で稼いでいました。ドライブ中に『モームリ』というサービス名をふと思いついたことから、起業を決意した」（同前）

谷本氏には『社員が辞めない会社』をテーマにしたセミナー依頼が引きも切らない。退職代行の意義について、こう説明している。

〈（会社への）抑止力にはなると思います。退職代行を10件20件使われた会社があったら、これ以上使われたくないって思うじゃないですか。そうすると、何かしら改善しようとすると思う〉（「ABEMA Prime」より）

若者からの圧倒的支持で、急成長を遂げている同社だが、内部で重大な問題が持ち上がっている。元従業員のAさんが告発する。

「谷本社長のパワハラがひどい。毎日みんなの前で叱責されて……。あの会社で働くのはモームリでした。辞めた後はしばらく動けなくなり、死にたい、と思う日々が続きました」

ミスの回数を集計して共有

なんとモームリの職場で「モームリ！」な事態が起こっていたというのだ。Aさんによれば、皆が聞こえる場で社長が社員を叱責することは日常茶飯事。さらに社員らを苦しめたのが、グループLINEで共有される「失敗リスト」だった。元従業員のBさんが語る。

「毎日社員のミスの数を集計して、社内の全体LINEで共有された。ミスの多い社員は赤字で強調されていて、まるで吊し上げ。仕事をするのが怖くなり、無理だと思って辞めました」

「週刊文春」はそのLINEを入手。そこでは谷本氏が部下をこう叱責している。

〈人間だからミスはある。でもさ、これって異常じゃない？〉〈原因は何？ やる気がないのか、仕事をなめてるのか、開きなおってるのか〉

添付された「ミス.pdf」というファイルには、日付とともに20名余りの従業員の名前が羅列。さらに「LINE対応ミス」「返金引き継ぎ忘れ」などの失敗が、1、2などの回数と一緒に記されていた。

労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は、こう指摘する。

「叱責、注意を大勢の面前で行うのは、パワハラに当たりやすい。LINEも同様で、多くの目に晒すやり方は、パワハラに該当する。ミスを集計するのも同様の問題があります」

そんな職場環境に耐えかねた元従業員のCさんは別の退職代行を使って「モームリ」を退職した。

「叱責が怖くて、辞める人は後を絶ちません。すでに5人が退職代行を利用してモームリを辞めています」

しかし、問題はそれだけに留まらない。元従業員Dさんが重大な違法行為を明かす。

「モームリは弁護士に依頼者を斡旋し、成約後は3割相当の金額をキックバックさせて受け取っています。これは問題ではないでしょうか……」

以前から非弁行為ではないか、という指摘が

そもそも、弁護士以外が法律業務を行い報酬を得ることは非弁行為として弁護士法で禁じられている。退職を通知する以外の「残業代の請求」などの法律に関わる交渉は、退職代行サービスには不可能ゆえ、弁護士を紹介しているのだ。

モームリには、以前から非弁行為ではないか、という指摘があった。だが、同社は〈我々はあくまで依頼者の退職の意思を伝えているだけであり、（法律業務は弁護士に任せるので）交渉はしていない〉と説明してきた。

だがDさんによると、真の問題はその紹介料にあるという。

「週刊文春」は、実態を明らかにする複数の証拠を入手した。それによると同社は、2022年に弁護士と相談、退職希望者を紹介する見返りに、紹介料を受けとることにした。昨年10月30日に投稿された社内LINEには、弁護士からの連絡として、こう書かれていた。

〈●●●●様の件で、労働組合への賛助金をお振込みさせていただきました〉

労働組合とは、どういうことなのか。モームリ関係者が解説する。

「紹介金の名目で、弁護士がモームリ側に直接お金を支払うと違法となるので、まずいそうです。そこでモームリが提携する労働組合への『賛助金』という形式で支払っているようなのです。とはいえ、振込先はモームリと同じ口座です」

また、こんなやり取りも残されていた。

〈（弁護士を）紹介して成約したら1万6500円のバックがあり、先月はE（弁護士事務所名）だけでも合計24万円となっています〉

そうした行為について、弁護士の深澤諭史氏は、こう解説する。

「労働組合への賛助金という名目で支払われていたとしても、実質的に紹介料になっているとすれば、受け取った側は、弁護士法第72条違反の犯罪に当たります。罰則は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。紹介を受けていた弁護士も弁護士法第27条違反の犯罪になるほか、弁護士職務基本規程第13条1項違反に当たる。業務停止処分になる可能性もあります」

そこで質問状をモームリ側に送付。すると、対面取材に応じるという。オフィスに赴くと、顧問弁護士同席の上、谷本社長本人への取材が始まった。

ひとつ一つの質問に雄弁に答える谷本氏

――LINE上で全員のミスを毎日指摘している？

「業務としてやっています。半分以上が1年にも満たない従業員なので、指摘してあげないと気づかない」

――全員の前で叱責する？

「オープンオフィスなので、社員に『これ違うよ』とは絶対に言っています。ただ大声で叱責をしたと捉えられるかは、本人次第。誰が見てもパワハラだと思うような対応はしていない」

――苦痛に思う人もいる。

「そうですね。ただそうすると教育もできなくなってしまうので、そこは天秤にかけた」

全員の前で指摘することは、業務上必要な対応との姿勢を崩さない。

ひとつ一つの質問に雄弁に答える谷本氏。しかし、弁護士法違反の可能性についての問いを投げかけた途端、声のトーンが変わった。

――弁護士から紹介金を受け取っている？

「事実ではありません。もらってないです」

そうは言うものの、先ほどまでの歯切れの良さがなくなり、顔は俯きがちに。

――賛助金という名目で支払われているようですが？

「よくわからないですね。うちは賛助金という名目では、一切そういった紹介はしていないです」

入手した証拠のLINEを見せると、目を泳がせ、

「もう、僕はわからないです。それを見てもいないので」

そして翌日、「事実ではありません。そういった紹介料の支払いはございません」と書面で回答があった。メールや社内資料など複数の証拠があるのだが……。

このままでは、モームリかも？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年4月24日号）