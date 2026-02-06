トヨタ「“2人乗れる”小さいクルマ」に“賛否両論”の反響殺到！

地方におけるバス路線の廃止や、高齢者の移動手段確保が深刻な社会課題となるなか、改めて注目されているのが「超小型モビリティ」の存在です。

実はトヨタも、こうしたニーズに応える意欲的なモデルを販売していました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの“2人乗り”「小さいクルマ」です！（25枚）

それこそが、2人乗りの小型EV「C＋pod（シーポッド）」です。

SNSやネットコミュニティでは、この小さなクルマの有用性を巡って様々な議論が交わされています。

シーポッドは2020年12月に登場した、超小型EVです。

2023年4月の改正道路交通法では「移動用小型車」に分類され、最高速度は60km／h以下に制限され高速道路は走れませんが、普通免許があれば誰でも運転が可能です。

その最大の特徴は、軽自動車よりもさらに小さいボディサイズにあります。

全長2490mm×全幅1290mm×全高1550mmというサイズは、圧倒的な取り回しの良さを実現。

最小回転半径はわずか3.9mで、狭い路地や片側1車線の道路でも切り返しなしでUターンが可能です。

パワートレインにはリアモーターとリチウムイオンバッテリーを搭載し、一充電あたりの走行距離は150km（WLTCモード）を確保。

家庭用コンセント（100V／200V）で充電できるほか、災害時には「走る蓄電池」として最大1500Wの外部給電も行えるなど、スペックだけを見れば地方の生活を支えるには十分な性能を持っていました。

装備面でも、エアコンやシートヒーター、衝突被害軽減ブレーキ（プリクラッシュセーフティ）などを備え、決して「安かろう悪かろう」ではない、トヨタ品質の安全・快適性能が与えられていました。

価格は160万円台からでしたが、補助金を活用すれば実質100万円台前半で手に入ることもあり、免許取り立ての若者や高齢者、ガソリンスタンドが減少している過疎地や離島での活躍が期待されていました。

しかし発売から約3年半となる2024年夏に、シーポッドは惜しまれつつも生産を終了。

直接的な後継モデルのアナウンスはありません。

志半ばで姿を消したとも言えるシーポッドですが、現在の視点で振り返ると、そのコンセプトは決して間違っていなかったという声も多く聞かれます。

地方の移動課題解決の切り札として、あるいは環境に優しいコミューターとしてシーポッドが残した功績と課題は、今後のモビリティ社会を考える上で重要なヒントになりそうです。

※ ※ ※

生産終了後も話題に上がるシーポッドに対し、SNSやネット掲示板では賛否両論、多くの反響が寄せられています。

まず目立つのは、コンセプトへの共感と「惜しい」という声です。

「時代を少し先取りしすぎた感がある。今の補助金制度でもっと宣伝していれば結果は違ったかもしれない」「高齢者には大きなプリウスよりもこういうクルマにこそ乗ってほしい」「離島とか遠出しない地域なら最高の相棒になりそう」「トヨタが本気で作ったマイクロBEVだっただけに、もう少し粘って販売してほしかった」と、その存在意義を認めるコメントが多く見られます。

一方で、普及を阻んだ要因として「価格」と「制度」の壁を指摘する声も根強くあります。

「黄色ナンバーで車検が必要なら、普通の軽自動車を買ったほうが潰しが効く」「新車で80万円くらいに抑えてくれたらなぁ…買い物用の原付バイクから乗り換えたかった」「車検不要で税金も原付並みという『超・優遇措置』があれば爆発的に普及したと思う」「もう少し予算を足せば4人乗れて高速も走れる中古の軽が買えてしまうのが現実」と、軽自動車というあまりにも強力なライバルの存在が、シーポッドの選択を難しくしていたようです。

また、実際に使用したユーザーや検討した層からは、具体的な使い勝手に関する意見も。

「コンビニの配送車として走っているのをよく見た。用途を絞れば優秀」「試乗したけど、荷室の床に段差があって買い物カゴが安定しなかった。助手席に置くしかなかったのが残念」「バッテリー容量を考えれば、非常時の給電用の電源車として持っておくのもアリかも」「最高速度がせめて80キロ出ればバイパスの流れに乗れるのに」「橋の上とか横風が強い日は怖そう」といった、リアルな感想が書き込まれています。

さらに、今後の展開については、「日産サクラが売れたのを見れば、EV自体は需要がある。やっぱり2人乗りという点がネックだったのかな」「免許返納後の『受け皿』になるような、新しい免許区分の乗り物にしてほしかった」「トヨタには『iQ』のようなプレミアム・マイクロカーとして復活させてほしい」「いつかシーポッドの後継モデルが登場することに期待します」など、小型モビリティの再登場を願う声も尽きません。