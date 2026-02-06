¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡¢ÎÙ¥Ñ¥Ñ¤«¡ª¡×Éã¤Ï·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ä22ºÐÃíÌÜÇÐÍ¥à¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤êá»Ñ¤Ë¡Ö°¦Î®¤¯¤ó¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¤Ê¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤ÈÂ©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍ°¦Î®(22)¤Îà¿Æ»Ò²£ÊÂ¤Óá¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ÃÂÀ¸101¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Lee¤ÎÌ¾ÉÊ¡ÖLee101¡×¤Î101¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¿Æ»Ò¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦Î®¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ìÂ³¤±ºÇ¹â¤ÎÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤Î±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï Éã¡¦·¦ÄÍÍÎ²ð¡¡¤À¤±¤É Èà¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï°ì²ó¤â»×¤Ã¤¿»ö¤ÏÌµ¤¤¡£¡Ø²¶¤Ï¥ª¥ì¤Ë¤·¤«ÅÐ¤ì¤Ê¤¤»³¤òÅÐ¤ë¡Ù¤É¤ó¤Ê»ö¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡£³Ú¤·¤à¡£°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¡Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤½¤ì¤â±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤É¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¤¥±¥ª¥¸¤È¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤ï¤¡¡ª¿Æ»Ò¤Ç¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡¢ÎÙ¥Ñ¥Ñ¤«¡ª¡ª¡×¡Ö·ãÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦Î®¤¯¤ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¼¤È·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Î½Â¤¤À¼¤Ë¡¢Ê¹¤¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°¦Î®¤¯¤ó¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¦Î®¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤È°ìÈÌ½÷À¤ÎÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£°¦Î®¤Ï25Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¡Ö·¦ÄÍ°¦Î®¤¬¤Þ¤ë¤ÇGTO¤Î»þ¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢1998Ç¯)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Éã¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°¦Î®¤Ï¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡£