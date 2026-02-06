横峯さくらの愛息が5歳の誕生日 「朝起きて最初に言った言葉は『僕、大きくなったね』でした…もうそれだけで泣きそう」と胸中を吐露
横峯さくらが自身のインスタグラムを更新。息子が2月4日に5歳の誕生日を迎えたことを、母親らしく優しい言葉で投稿した。
【写真】すっかり母の顔 ケーキを前にした横峯さくら親子
「息子が5歳になりました 大きくなるのって早い！…ような遅いような」と実感を正直に記した横峯。「1ヶ月くらい前から誕生日を楽しみにしていた息子」「朝起きて最初に言った言葉は『僕、大きくなったね』でした…もうそれだけで泣きそう」と、その成長ぶりに嬉しさがこみ上げてきた様子。「今日だけは怒らない」と決めていたのに、ちょっとだけ怒ってしまったことに「なんだか罪悪感…」を感じつつも、「でも、チョコレートケーキとロウソクで大喜びだったから、全部チャラにしてくれたはず」と、お母さんは前向きだ。「今は『おばけずかん』にどハマり中で、プレゼントした本をず〜っと読まされてます」と日常生活のエピソードを明かしながら、「怒っちゃう日もあるけど、元気に大きくなってくれたらそれでいい」「5歳もよろしくね」と愛する息子に語り掛けていた。この投稿に、2024年のプロテストに合格、昨年、下部ツアーで初優勝を飾った平塚新夢は「息子さん5歳のお誕生日おめでとうございます そして、さくらさんもママになって5歳おめでとうございます ずっと尊敬してます」とコメントすると、横峯は嬉しそうに返信していた。またファンからも「誕生日おめでとう」とのお祝いが続々と寄せられていた。
