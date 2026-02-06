年間女王・佐久間朱莉がダントツの1位！ JLPGAが発表したランキング、答えを知ったファンは「なるほどなるほど」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。シーズンオフは「新春推しプロ応援月間」と題して、昨年のツアーで見せた選手たちの好プレーや楽しい素顔、様々なランキングを紹介してきた。
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
今回は「最も“ある舞台”に立っていた選手は？」とだけ記すと、正解を伏せたまま上位にランクインした選手たちを動画で紹介した。ランキングの第1位は年間女王に輝いた佐久間朱莉の9回で、2位以下に大きく差をつけた。2位は5回で神谷そら、3位は4回で菅楓華と続いた。4位タイは3回でベテランから新人まで9人の選手が並んだ。このランキングの正解を動画で確認したファンは「なるほどなるほど」「最初は何のランキングか分かりませんでした」「（メルセデス・ランキング）上位の選手ばかりでは無いんですね」と納得した様子でコメントしていた。動画の中で明かされたランキングの正解は「最終日・最終組」でラウンドした回数だった。もちろん早い組でラウンドした選手の逆転優勝もあり、最終組で回りながらもシーズンを通じて優勝を手にすることが出来なかった選手もいる。これもまた勝負の世界の厳しさを感じさせるランキングだ。
