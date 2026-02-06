◇NBA レイカーズ 119ー115 76ers（2026年2月5日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の本拠地76ers戦に途中出場。第3Qに逆転勝ちの起点となる3連続得点を含む14得点7リバウンドの躍動。チームも最終Qに逆転して2連勝を飾った。

「ベンチから出る時は、エネルギーを持ってプレーしなきゃいけない」

逆転勝利に貢献した八村が試合を総括した。

最大14点差リードを許した中で、第3Q終盤に躍動した八村。残り1分32秒に左コーナーから3Pシュートを沈めた。残り46秒にも右サイドでジャンプシュートを決めて連続得点を飾った。さらに残り23秒にはドライブインから相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。3連続得点でチームに勢いをつけた。

最終Qも引き続き出場。終了間際に豪快ダンクを叩き込んでチームの逆転勝利に貢献した。試合終了直後にはリーブスと笑顔で抱擁した。

八村は復帰後最長の34分37秒出場。14得点7リバウンド1アシストをマークした。シュートは7本試投で5本成功。FG成功率は71.4％だった。3Pシュートは2本試投で2本とも成功させた。

きょうも勝負所でしっかりシュートを決めきった。集中力を保てる理由について「最初はどうすれば良いのかわからなかった。だからフィル・ハンディコーチに感謝している。彼はいつも色々なことを教えてくれた。自分にとっては、スーパースターたちとプレーすることにも慣れた。自分の出番が来たときには、必ず結果を出せるとわかっている。何かプレーをして見せるつもり。だからいつも心の中でそう考えている。調子が上下して不安定な状態にいるのはとても難しいですが、守備の面で貢献しようと努力している」と説明した。

そして「もっとリバウンドに絡もうと頑張った」と、この試合ではリバウンドに集中していたことも口にした。

試合中のドンチッチのケガについては「彼は明らかに怪我をしていた。何が起こっているのか分からなかったけど、試合中に話し合い、みんなで団結しなければならないと確認した」とチームの団結につながったという。

ベンチスタートの役割についても「自分たちはもっとフィジカルにプレーしなきゃいけないと思う。特にベンチから出る時は、エネルギーを持ってプレーしなきゃいけない。だからいつも試合のスタイルに集中して、相手の動きや審判、選手たちの様子をよく観察している」と明かした。