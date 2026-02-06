かつてフレーザー島と呼ばれていたガリの航空写真/Australia/Photodisc/Getty Images

ブリスベン（CNN）カナダからオーストラリアを訪れていたバックパッカーのパイパー・ジェームズさん（19）が、朝のひと泳ぎを楽しもうと島の太平洋岸へ向かっていた時、太陽はまだ水平線から昇り始めたばかりだった。

オーストラリアの東海岸、クイーンズランド州沖に浮かぶガリ（旧フレーザー島）は、現地の言葉で「楽園」を意味する島。美しい自然で知られる国立公園だ。それから2時間後、同国原産の野犬「ディンゴ」に囲まれたパイパーさんの遺体が発見された。

死因はまだ明らかになっていない。パイパーさんは冒険心あふれる女性で、オーストラリアを訪れるという長年の夢を果たし、数週間前からこの島で働いていた。

暫定的な検視結果では水死の形跡がみられたが、死亡前と後にディンゴにかまれた跡も見つかった。州の検視裁判所は声明で、「死亡前にかまれた傷がただちに死を招いた可能性は低い」との見方を示した。

パイパーさんの父、トッド・ジェームズさんは「私たちはみんな、水死であってほしいと思っている」と話す。「水死も悲惨だが、もうひとつの可能性に比べれば少しは安らかかもしれない」

病理検査による死因の確定には数週間かかる可能性がある。ディンゴが大きくかかわっていたとすれば、同国で過去50年近くのうちに発生したディンゴの襲撃による死亡例としては3件目になる。大人が犠牲になるのは初めてだ。

1件目は1980年、北部準州でキャンプをしていた家族のテントから乳児が連れ去られた。当時、ディンゴが乳児を連れ去るとはだれも思っていなかったために母親が疑われ、無実を主張したものの殺人罪の判決を受けた。後になって新たな証拠が見つかり、母親は潔白が証明された。この話はメリル・ストリープ主演で映画化された。

2件目は2001年に起きた。ガリで9歳の男児とその弟が2頭のディンゴに襲われた。

ガリのあるフレーザーコースト市のジョージ・シーモア市長は、「あのころから町やホテルの周囲にフェンスが設けられるようになった」と振り返る。

その後数日のうちに、島では30頭を超えるディンゴが「人道的に処分」された。この判断に対しては、市民から激しい抗議の声が上がった。

住民の一部は、3人目の犠牲者が出たかもしれないと心配している。もともと承知していた危険のせいではなく、また殺処分が始まるのではないかと恐れているのだ。

州政府は先ごろ、「この事案に関与した」ディンゴが駆除され、「人道的に安楽死処分」されると発表したが、具体的に何頭が処分されるかには言及しなかった。

声明は、自然保護官らが直近1週間にディンゴの群れによる攻撃的行動を目撃したとし、「市民の安全を脅かす、許容できないリスクだ」と強調した。

父トッドさんは、パイパーさんが生きていたら殺処分には賛同しなかっただろうと話す。「パイパーはそれを望まないはず。自分が少しでも加担してしまうことに、ひどくショックを受けるだろう」

パイパーさんは両親に、ディンゴは「かわいい」と話していた。

その姿は「家にいる娘の愛犬に似ている」と、トッドさんは語る。ディンゴには触るなと言うと、パイパーさんからは『分かっている』という答えが返ってきた。

水に入ってはいけない

ガリには白砂のビーチや輝く湖水、ディンゴのような野生生物を求めて、年間約50万人が訪れる。

ディンゴは地元先住民の言葉で「ウォンガリ」と呼ばれ、島には最大200頭が生息する。本土の飼い犬や野良犬と似ているが交流はないため、極めて純粋なディンゴのDNAを持つ。オーストラリアにとって、ディンゴの保護は国家的に重要な意味を持つと考えられている。

その一方で、やはり危険も認識されている。

ガリを訪れる旅行者は、ディンゴと20メートル以上距離を置き、集団で行動し、子どもを親の手の届く範囲から出さないよう注意を受ける。ディンゴが近寄ってきた時に追い払うための「ディンゴ棒」も配られている。

オーストラリアの環境コンサルティング会社「エコシュア」の野生生物学者、ベン・アレンさんは「ディンゴは人間を食物源ととらえている。そこが問題だ」と話す。

「当地ではこれを、冗談交じりにカモメ症候群と呼んだりする。カモメはフライドポテトを1本与えると、ハンバーガーを丸ごと取りにくる」と、アレンさんは説明する。「そのカモメに4本の脚と歯が生えたようなもの。だからフライドポテト1本も与えてはいけない」

旅行者は食べ物やごみを密封できる所に保管し、釣り人は動物に狙われそうなえさを土の中に埋めるよう指示される。ディンゴにえさを与えた者や、寄ってくるよう仕向けた者には高額の罰金が科される。走ると追いかけてくるため、走らないようにという警告も受ける。

市長のシーモア氏によると、かつてはビーチでディンゴが後をついてきたら水に入れといわれていた。

ところが、23年に10歳の男児がディンゴに襲われて水中に引きずり込まれた事故や、女性が4頭のディンゴから逃れようと海に逃げたにもかかわらず襲われ、重傷を負った事故が相次ぐなど、近年の襲撃を受けてアドバイスは変更された。

「私は2年ほど前から、死者が出る恐れがあると訴え続けてきた」と、シーモア氏は言う。

早朝のひと泳ぎ

パイパーさんはその朝、約100年前にサイクロンで漂着して地元の名所となっている難破船「マヘノ号」のそばのビーチに一人で泳ぎに行った。その後いったい何が起きたのか、知る者はだれもいない。

「実際に海に入ったのかどうかも分からない」と、トッドさんは語る。「もし入ったのなら、おぼれた可能性は十分考えられる。娘は泳ぎが上手だったが、上手な人が波にさらわれることはいくらでもある」

島ではパトロール区域外のビーチでの遊泳は推奨されていない。特に東岸沿いは潮の流れが速くて危険とされる。近くの住民によると、当日は風が強く、高さ約2.5メートルの波が打ち寄せていた。

パイパーさんは、ディンゴが登場する前にトラブルに陥ったとも考えられる。

トッドさんによれば、パイパーさんはディンゴ棒などいらないと言っていた。「娘が自分で判断したことだが、せめて棒を持って行っていたら、あるいは最初から泳ぎに行かなければよかったのに。一人で行くべきではなかった。要するにそういうことだ」

現地住民の利益を代表する団体、ハッピーバレー自治会の事務局長を務めるスコット・ベルさんは、ガリの自然について「ここは原野だ。その環境にはサメやヘビ、クモであれディンゴであれ、多くの危険が潜んでいる」と話す。

島で学んだディンゴへの対処は「まっすぐ立つ」ことだという。「ディンゴは目の前に大きな動物がいると思って、逃げ出すことが多い」

一方で子どもは体が小さく、恐怖を感じると反射的に走り出す。「これは恐らく最悪の行動だ。ライオンであれトラであれクマであれ、捕食動物に背を向けて走り出したら間違いなく大変なことになる」

ベルさんは、パイパーさんの死因が確定するまで、対策を決めるのは時期尚早との見方を示した。自然保護官らはリスク低減に努めているが、島に人間とディンゴが共存する限り、リスクが本当になくなることはあり得ないとも語った。

この土地の伝統的な管理者である先住民のブチュラ族は、何千年も前から島のディンゴとの絆を守ってきた。ディンゴが繁殖期を迎える3〜5月を中心に旅行者の数を制限するよう、長年主張している。

ブチュラ族の先住民法人を率いるクリスティーン・ロヤンさんは、「ウォンガリを責めたり罰したりすることで、問題は解決しない」と主張。「ガリからウォンガリを消そうとする相手がいれば、だれであっても私たちは抵抗する」と述べた。

だがクイーンズランド州首相は旅行者制限の可能性を否定している。

市長のシーモア氏は、子どもたちを対象にフェンスで囲われた区域以外でのキャンプを禁止するよう呼びかけている。

パイパーさんの父トッドさんも、子どもたちが、特にフェンスの外でキャンプをするのは危険との見方を示した。

「人々を無防備に、子どもたちを無防備にしておいて、親がわが子は大丈夫と思っているのを放置してはいけない。私たちも、娘にこんなことが起きるとは思っていなかった」

自然に宿るリスク

これまでも長年、人間に慣れ過ぎたと思われるディンゴがいれば、ブチュラ族との話し合いを経て安楽死処分されてきた。これは軽々しく講じられる措置ではなく、特定のディンゴが旅行者の安全を繰り返し脅かした場合に限られる。

エコシュアのアレンさんによると、島でディンゴの生息数がピークを迎えるのは通常12月〜2月。生まれた子どもが自立を覚える時期だ。「この時期に大きな群れを見かけることは珍しくない。ちょうど、オーストラリアの人々がビーチに集まる夏にあたる」

ディンゴをめぐるオーストラリアの問題はある意味、日本のクマやインドのライオンのような他国の問題と似通っている。

ただし、ディンゴの数が増えているわけではない。増えているのは人間の姿だ。家族旅行で車いっぱいの食料を持ち込んだり、ディンゴのえさ場であるビーチに車を走らせ、行き交ったりしている。

ディンゴは小型の飼い犬のように見えるかもしれないが、実際は予測不能な野生動物だ。旅行者は他国で大型の肉食動物に近づくなと言われるのと同様、ディンゴがいかに無害に見えようと、距離を置く必要がある。

アレンさんはこう説明する。「私が南アフリカのクルーガー国立公園を訪れたとして、そこで散歩に出たければ、ある程度のリスクを負う。ライオンに食べられるかもしれないし、ゾウに踏まれるかもしれない」

「ネパールのチトワン国立公園で同じことをしたら、そこにすむトラやヒョウ、ゾウのリスクを受け入れなければならない」

「ここにはライオンもトラもクマもいないが、ディンゴやカンガルー、多くの毒ヘビなどがいる。自然の中で過ごすことは本来、危険を宿すものだ」

ジェームズ一家は近くガリを訪れ、島を守ってきた先住民のゲストとして、古くから伝わる煙の儀式に参加する。浄化と癒やしのために、砂浜で木の葉をいぶす風習だ。

トッドさんは、娘の死が規則や文化に変化をもたらすことを期待している。パイパーさんのように強く自立した若者でも、危険を十分に察知できる人生経験があるとは限らない。そんな子どもたちや若い旅行者たちを守るために対策を強化してほしいというのが、トッドさんの願いだ。