スマホに瞬時に届く「デジタル投票所入場券」、不在者投票用紙の請求ＬＩＮＥでも…超短期決戦で「効果」じわり

８日投開票の衆院選では、各地の選挙管理委員会が投票手続きのデジタル化に取り組んでいる。

投票所入場券を有権者のスマートフォンに送ったり、不在者投票用紙の請求をアプリでできるようにしたり。選管の業務でも効率化が進んでいる。

北海道上富良野町の投票所では期日前投票の初日から、入り口でスマホを見せた後、宣誓書に氏名などを書いて投票する町民が相次いだ。スマホの画面に表示されたのは、「デジタル入場券」。町が公示日の１月２７日午前９時、専用のアプリを入れた町民に一斉に送ったものだ。

衆院解散から投票日まで１６日間の超短期決戦となった今回の選挙では、各地で入場券の発送が大幅に遅れた。デジタル入場券は瞬時に送ることができ、雪などの天候の影響も受けない。

同町では、ＩＴ会社「ｘＩＤ（クロスアイディ）」（東京都）が提供するデジタル郵便サービスで町民に行政関連の情報を通知しており、国政選では前回２０２４年の衆院選から投票所入場券にも活用しているという。

選管の担当者は「町民が通知を開封したかもわかり、確実性は郵便を上回る。日常的に使うスマホで早期に投票を働きかけることができる」と話す。関心を持つ他の自治体から問い合わせがあるという。

長期出張者らが利用する不在者投票の請求をオンラインでできるようにしている自治体もある。

福岡県古賀市では昨年３月の知事選から、不在者投票の投票用紙の請求を郵送だけでなく、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」でもできるようにした。請求後、投票用紙が出張先などに送られ、滞在している自治体の投票所で投票できる。今回の衆院選では今月４日現在、３２人が請求したという。

ＬＩＮＥを選管事務の効率化に役立てているのは、島根県邑南（おおなん）町だ。投票者数を集計する際、各投票所からの電話報告をやめ、ＬＩＮＥで配信したフォームへ入力する方式を前回選から導入している。入力データはリアルタイムでパソコン画面上にグラフで表示され、報告漏れが防げるようになった。導入前に比べ、作業人員や作業時間を大幅に削減できているという。