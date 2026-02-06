お笑い芸人の岡野陽一（44）が5日深夜、テレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演した。

今回は人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。岡野は「ルール厳しめのお店、みんな何で行くんですか？」と疑問を口に。

MCの見取り図・盛山晋太郎が「分かりやすいとこで言うと、ラーメン店とか」と話すと、岡野も「そうですね。そういうとこもある」とうなずき、「おいしいのは分かるんですけど。ルールが厳しくなかったら、もっとおいしいと思う」とコメントした。

「なのに何であんなに厳しくするか。私が考えた結論は、ルール知らない人が怒られているのを、ルールを知っている人が見て、それを調味料に食べて…。優越感を調味料にしているんじゃないか」と持論を展開。行列ができるほどの人気店もあるが「そこがちょっと言い方はあれですけど、上からになっているというか。始めた時の気持ちを考えると…。色んな人に食べてほしいと思ってたと思う」と述べ、最後は「私はラーメンのことを言ってるわけではない。厳しい店の話をしている」と付け加えた。