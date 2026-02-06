¡Ú·è»»¿¼ÆÉ¤ß¡Û¥½¥Ë¡¼¤¬¥¨¥ó¥¿¥áÈ×ÀÐ¤Ç¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊ¬Î¥¤Î±Æ¶Á¤Ï¡© ¥á¥â¥ê¹âÆ¤Ç¥×¥ì¥¹¥Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯4·î¡Á12·î¡ËÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3%Áý¤Î9Ãû4432²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±21.0%Áý¤Î1Ãû2839²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬Æ±16.0%Áý¤Î1Ãû2985²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬Æ±12.4%Áý¤Î9477²¯±ß¤È¡¢Áý¼ýÁý±×¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯10·î¡Á12·î¡Ë¤Î·ÑÂ³»ö¶È¤Ë¤è¤ëÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ1%Áý¤Î3Ãû7137²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±22%Áý¤Î5150²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬Æ±12%Áý¤Î5002²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤ÏÆ±11%Áý¤Î3773²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯10·î¡Á12·î¡Ë¤Î¼ÂÀÓ
²áµîºÇ¹â¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü¡¢ÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò CFO¤ÎÆ« ÎÖ¡Ê¥¿¥ª¡¦¥ê¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´ü¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢G&NS¡¢²»³Ú¡¢I&SS¤¬²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Î²þÁ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò CFO¤ÎÆ«ÎÖ»á
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï3000²¯±ßÁý³Û¤ÎÁ°Ç¯Èæ2.2%Áý¤Î12Ãû3000²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï1100²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±20.6%Áý¤Î1Ãû5400²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬900²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±15.4%Áý¤Î1Ãû5500²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬800²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±5.9%Áý¤Î1Ãû1300²¯±ß¤È¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç3²óÌÜ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¡Ê2025Ç¯4·î¡Á2026Ç¯3·î¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¡£º£Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç3²óÌÜ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤À
¤À¤¬¡¢Æ«CFO¤Ï¡¢¡ÖÉÔ³Î¼Â¤Ê»ö¶È´Ä¶¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤òÅ°Äì¤·¡¢ÄÌ´ü·è»»¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2026Ç¯ÅÙ¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ê¤á¤ë¡×¤È¼ê¹Ë¤òÄù¤á¤¿¡£
¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê3¥«·î´Ö¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯10·î¡Á12·î¡Ë¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¼ÂÀÓ
2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¡Ê2025Ç¯4·î¡Á2026Ç¯3·î¡Ë¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¸«ÄÌ¤·
PS5¤ÏPS3Ä¶¤¨¤ÎÎß·×9200ËüÂæ¤òÆÍÇË¡¢¥á¥â¥ê±Æ¶Á¤ÏºÇ¾®²½¤Ç¤¤ë¡©
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4%¸º¤Î1Ãû6136²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±19%Áý¤Î1408²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï15%Áý¤Î1701²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÙÂØ¤Î¹¥±Æ¶Á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÁý¼ý¤¬¹×¸¥¤·¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¡£°ÙÂØ±Æ¶Á¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥
2025Ç¯12·î¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¡ÊMAU¡Ë¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ2%Áý¤Î1²¯3200Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£Áí¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÏÆ±0.4%Áý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢Áí¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿
PS5¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë250ËüÂæ¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï240ËüÂæ¡Ë¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ï390ËüÂæ¡ÊÆ±380ËüÂæ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ï800ËüÂæ¡ÊÆ±950ËüÂæ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¾¦Àï¤Ï¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢PS5¤ÏÅö½é·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¡¢Îß·×9200ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢PlayStation Store¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¢¥§¥¢¤ÎÇä¾å¤²¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÂç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¿·ºî¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¹×¸¥¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£PlayStation Plus¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
PlayStation¸þ¤±¥á¥â¥ê¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¾¦Àï¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¿ôÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤ÏÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¼ûÍ×¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Î¶¡µë³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼³Æ¼Ò¤È¤Î¶¨µÄ¤ò°ú¤Â³¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖPS5¤Ï·òÁ´¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤Ï½ÀÆð¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥â¥ê²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥â¥ê²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦
¤Ê¤ª¡¢PS5¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä·×²è¤Ï1500ËüÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë1440ËüÂæ¤ò½Ð²Ù¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖGhost of Yōtei¡×¤¬¡¢Á°ºî¤ò¾å²ó¤ë¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¤òÃ£À®¡£¡ÖHELLDIVERS¡×¤ä¡ÖMLB The Show¡×¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£3·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢È¯Çä¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖMarathon¡×¤òÅêÆþ¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSAROS¡×¤ä¡ÖMarvel's Wolverine¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ý±×À®Ä¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖMarathon¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¡¢½¤Àµ¤ò¤«¤±¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ËAAA¥²¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
G&NSÊ¬Ìî¤Î2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é1600²¯±ßÁý³Û¤ÎÁ°Ç¯Èæ1%¸º¤Î4Ãû63300²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï100²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±23%Áý¤Î5100²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï100²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±26%Áý¤Î6750²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
²»³ÚÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13%Áý¤Î5424²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±9%Áý¤Î1064²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï10%Áý¤Î1332²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÇä¾å¹â¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤Ç5%Áý¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤Ç13%Áý¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÇä¾å¤²Áý¤Ê¤É¤¬¹×¸¥¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¡Ê°ì»þÍ×°ø¤ò½ü¤¯¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
²»³ÚÊ¬Ìî¡£µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä¡¢10¼þÇ¯¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿FGO¤â¤³¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖRosalia¤Î¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLux¡Ù¤Ï¡¢Spotify¤Ç¤ÎÇÛ¿®½é½µ¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SMG¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë»±²¼¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SMG¤¬ÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤È²»³Ú³èÆ°¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ µ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¡¢À¤³¦Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç1000²¯±ß¤òÆÍÇË¡£È¯Çä10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥±¡¼¥à¡ÖFate/Grand Order¡×¤ÏÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¶ÈÀÓ¹×¸¥¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÀ®Ä¹¤â¶ÈÀÓ¤ò»Ù¤¨¤ë
²»³ÚÊ¬Ìî¤Î2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ï700²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±11%Áý¤Î2Ãû500²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï600²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±25%Áý¤Î4450²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï150²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±10%Áý¤Î4950²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ä¶ÈÍø±×¸«ÄÌ¤·¤Î½¤Àµ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëPeanuts Holdings¤Î»ýÊ¬ÄÉ²Ã¼èÆÀ¤ËÈ¼¤¦ºÆÉ¾²Á±×¤È¤·¤Æ¡¢Ìó450²¯±ß¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£²»³Ú¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤Î³È½¼¤ä¡¢SMEJ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢SPE¤¬»ý¤ÄÀ©ºîÎÏ¤äÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËPeanuts¤ÎIP¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£SME¤ª¤è¤ÓSPE¤Ï¡¢Peanuts HoldingsÁ´ÂÎ¤Î80%¤ò´ÖÀÜÅª¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ê¤É¤ÎIP¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëPeanuts¤Î»ýÊ¬ÄÉ²Ã¡£¥½¥Ë¡¼¤ÎÀ©ºîÎÏ¤äÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÀ¤¦
±Ç²èÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11%¸º¤Î3533²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±9%¸º¤Î309²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤ÏÆ±6%¸º¤Î444²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÈ¿Æ°¤¬¶Á¤¤¤Æ¸º¼ý¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²èÊ¬Ìî¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¸º¼ý¸º±×
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è»ö¶È¤Î2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢´ü½é·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Çä¾å¹â¤Ï¤Û¤ÜÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤Î1Ãû5000²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±7%Áý¤Î1250²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï¤Û¤ÜÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤Î1750²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSPE¡Ë¤¬¡¢ÊÆNetflix¤È¡¢Pay1¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢·à¾ì¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤ÎÇÛµë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎºÇ½é¤Î°ìÄê´ü´Ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Netflix ¤Ï¡¢SPE¤Îº£¸å¤Î·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤òÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÁ´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¡¢SPE¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñTCL¤ÈÄó·È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Û¡¼¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹çÊÛ¶¨µÄ
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7%¸º¤Î6581²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±23%¸º¤Î594²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤ÏÆ±16%¸º¤Î856²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ET&S¤Î2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Á°Ç¯Èæ4%¸º¤Î2Ãû3000²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤â¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Æ±11%¸º¤Î1600²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï50²¯±ß¸º³Û¤ÎÆ±11%¸º¤Î2600²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÆðÄ´¤¬¥«¥á¥éÈÎÇä¤Ë±Æ¶Á
¡Ö¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é»Ô¾ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¸º¤¬·ÑÂ³¡£ÆÈ¿È¤ÎÆü¤Î¾¦Àï´ü¤âÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¦Á7¹¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥â¥ê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÉ¬Í×ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÌÜÅÓ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¡¢Â»±×±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñTCL¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ç°Õ½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¡¢Î¾¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£2026Ç¯3·îËö¤Î³ÎÄê·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¤Î¹â²è¼Á¡¢¹â²»¼Áµ»½Ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤È¡¢TCL¤ÎÀèÃ¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹çÊÛ²ñ¼Ò¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤òÁÛÄê¡£¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Û¡¼¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÎÎ°è¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Îµ»½Ñ¤ä»ñ»º¤ò¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢³ÎÄê·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ö¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï·Ð±Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º¤È¡¢TCL¤Î¶¯¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤à¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£ÄÉ²Ã¹½Â¤²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21%Áý¤Î6043²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï35%Áý¤Î1320²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï20%Áý¤Î1991²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡ËÊ¬Ìî¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿ôÎÌ¡¢Ã±²Á¤È¤â¤ËÁý¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¶ÈÀÓ
¡ÖÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢Ã±²Á¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê²óÉü´ðÄ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¼ê¸ÜµÒ¤Î¿·À½ÉÊ¸þ¤±¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Î½Ð²Ù¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÂçÈ½²½¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Î¼õÃí¾õ¶·¤â°ÂÄêÅª¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·üÇ°¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÇ¯´Ö½Ð²Ù¿ôÎÌ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬900²¯±ßÁý³Û¤ÎÁ°Ç¯Èæ16%Áý¤Î2Ãû800²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï400²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±34%Áý¤Î3500²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï400²¯±ßÁý³Û¤ÎÆ±15%Áý¤Î6150²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê²Á³Ê¤Î±Æ¶Á¤Ï¥í¡¼¥¨¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÀ¸»ºÂæ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±Æ¶Á¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÈù¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Äã¼ý±×»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÂÐ±þ»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý»ö¶È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó¥¢¥»¥Ã¥È¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÄÉ²Ã¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î²þÁ±¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ý±×¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤È²»³ÚÊ¬Ìî¤Î¹¥Ä´¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬Á¯ÌÀ¤À
