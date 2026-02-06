6日午後4時ごろ、福岡管区気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では8日、山地、平地ともに大雪に注意してください。



九州北部地方では、8日は上空およそ1500メートルにマイナス12℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。



■山口県

山地30センチ 平地10センチ





■福岡県山地10センチ 平地3センチ■佐賀県山地10センチ 平地3センチ■長崎県山地10センチ 平地5センチ■大分県山地10センチ 平地3センチ■熊本県山地10センチ 平地5センチ8日午後6時から9日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■山口県山地10センチ 平地3センチ※山地は標高200メートルを超える地域。積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理、雪による視程障害、電線や樹木などへの着雪、低温による水道管の凍結に注意してください。今後、発表される注意報、最新の気象情報をご確認ください。