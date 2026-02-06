【気象台】九州北部で8日に平地でも大雪の恐れ 福岡・佐賀・山口・長崎・大分・熊本 各地の予想降雪量
6日午後4時ごろ、福岡管区気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では8日、山地、平地ともに大雪に注意してください。
九州北部地方では、8日は上空およそ1500メートルにマイナス12℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。
■山口県
山地30センチ 平地10センチ
山地10センチ 平地3センチ
■佐賀県
山地10センチ 平地3センチ
■長崎県
山地10センチ 平地5センチ
■大分県
山地10センチ 平地3センチ
■熊本県
山地10センチ 平地5センチ
8日午後6時から9日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。
■山口県
山地10センチ 平地3センチ
※山地は標高200メートルを超える地域。
積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理、雪による視程障害、電線や樹木などへの着雪、低温による水道管の凍結に注意してください。
今後、発表される注意報、最新の気象情報をご確認ください。