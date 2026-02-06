すぐ作れる！材料3つで簡単「バレンタインスイーツ」5選

バレンタインが近づいてきました。何を作ろうか迷っている人に、今回はおすすめの5つのバリエをご紹介。どれも材料3つでできるコスパ＆タイパのいいレシピです。

▼濃厚＆絶品のチョコブラウニー

使うのは板チョコと卵、牛乳だけ。しっとりとした食感は、お店で買ってきたような本格的な味わいで、口に入れるとほっぺが落ちそうなおいしさです。

▼食感抜群！チョコバー

シリアルとマシュマロのコンビが絶妙で、クセになるおいしさ。ワックスペーパーで包むと、おしゃれに仕上がっておすすめです。

▼キュートなチョコタルト

市販のタルトカップが大活躍。お好きな具材をトッピングすれば、おしゃれなスイーツが簡単にできます。大量に作るときにも重宝することウケアイ。

▼とろける！生チョコ

生クリームの代わりに使った豆腐がクリーミーでヘルシー。とろける食感で、ほっぺが落ちそう。健康を気遣う人への贈り物にもぴったりです。

▼ふわふわ濃厚チョコプリン

加熱した牛乳とマシュマロ、チョコを混ぜて冷蔵庫で冷やし固めれば、ふわふわのプリンに。やさしい味わいに癒やされる〜。贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもぜひ。





バレンタインに何か作りたいけれど、時間とお金はあまりかけたくない。そんな人は、ぜひ今回のコスパ＆タイパのいいレシピを試してみてください。（TEXT：森智子）