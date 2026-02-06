FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新。東京ドーム公演のオフショットを公開した。

「2026.2.1 FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 IN TOKYO DOME〜ENERGY〜 東京ドームありがとぴでございました」と報告。「ずっとわくわくしてた一生に1度の初めての東京ドーム、大好きな応援してくれるみんなに囲まれてとっても幸せで楽しかったです みんなは楽しかったかな？改めてみんなのENERGIEに支えられているからここまで頑張れてこれたんだな感じました。素敵な時間をありがとう、こんなにもすんばらしい景色を見せてくれてありがとう！みんなのこと本当に大好きだよー！」とファンへの感謝を記した。「メイクはつけまつけてばちばちでした あとみんなに高さがわかるやつおすそ分けするね笑」と公演中や気球からの景色の写真を披露した。

フォロワーからは「最高の時間でしたね」「最高の思い出が作れたよ!るなぴ大好き〜」「東京ドームでるなぴ見れて号泣だった！」「直筆コメントだけで泣けるくらいまだドームの余韻が残ってるよ」「一生の想い出が出来ました！」などのコメントが寄せられている。