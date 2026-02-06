６日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。前日の米株安で朝方は軟調に推移したが、８日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いが流入し５万４０００円台を回復した。ＴＯＰＩＸは最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比４３５円６４銭高の５万４２５３円６８銭。プライム市場の売買高概算は２８億５４４万株。売買代金概算は８兆１７４６億円となった。値上がり銘柄数は８８０と全体の約５５％、値下がり銘柄数は６６３、変わらずは５４銘柄だった。



前日の米市場でハイテク株などが売られＮＹダウとナスダック指数が下落したことを受け、日経平均株価は軟調にスタート。一時、下げ幅は８００円を超えた。ただ、売り一巡後は下値を拾う動きが強まり午前１１時過ぎにはプラス圏に浮上。８日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いも流入したようだ。朝方に値を下げていたソフトバンクグループ<9984.T>が切り返し上昇に転じるなど、ＡＩ・半導体関連株を中心に買いが集まった。日経平均株価は大引けにかけ一段と値を上げ４００円を超える上昇となった。ＴＯＰＩＸは１月１５日につけた最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>、東京エレクトロン<8035.T>が高く、フジクラ<5803.T>やソニーグループ<6758.T>が堅調。三菱重工業<7011.T>や川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>が買われた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>も値を上げた。今期業績予想の増額修正を発表したトヨタ自動車<7203.T>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>や任天堂<7974.T>が安く、ＮＥＣ<6701.T>や富士通<6702.T>が軟調。リクルートホールディングス<6098.T>や、住友金属鉱山<5713.T>、信越化学工業<4063.T>が値を下げ、芝浦メカトロニクス<6590.T>やＳＵＢＡＲＵ<7270.T>が売られた。



出所：MINKABU PRESS