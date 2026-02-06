結局、NewJeansは“何人組”で再始動するのか　活動再開の兆しも見えてこない「最後の一人」の決断

一部メンバーが事務所に復帰したガールズグループNewJeansに、活動再開を示唆するような変化が相次いで確認されている。

2月2日、NewJeansの公式SNS（X、フェイスブック、YouTube）では一斉にバナー画像の変更がなされた。これまで使用されていたメンバーの集合写真は削除され、現在はグループロゴが表示されている。

また、Xのプロフィール画像も集合写真から、公式応援棒「Binky Bong（ビンキボン）」の画像へと差し替えられた。

こうした変更は音楽プラットフォームにも及んでいる。Spotifyのアーティスト紹介欄では、これまで掲載されていたMINJI、HANNI、DANIELLE、HAERIN、HYEINのメンバー名に加え、ADOR創設者で前代表のミン・ヒジンの名前も削除された。

SNS変更と並行して行われた一連の修正を受け、オンライン上では「NewJeansが“4人体制”での再始動に向けて準備を進めているのではないか」という見方が広がっている。

推測を裏付ける動きも確認されている。HYBEのゲーム子会社ドリームエイジが運営するモバイルリズムゲーム『Rhythm Hive』では、NewJeansの団体画像からダニエルのみが削除されていることがわかった。ゲーム内のアーティストラインアップや関連アイテムでも、ダニエルに関する要素は確認されていない。

現在、ダニエルは事実上の脱退メンバーとして扱われている。ADORは昨年12月29日、ダニエルとの専属契約解除を公式発表し、「ともに活動することは難しいと判断した」と説明した。あわせて、約431億ウォン規模とされる損害賠償請求訴訟を提起したことも明らかにし、大きな波紋を呼んだ。

“何人組”で復帰するのか

ダニエルを除くメンバーの動きは分かれている。ヘリン、ヘイン、ハニはすでにADORへの復帰が確定しているが、ミンジについては「協議継続中」とされ、復帰の最終判断は公式発表されていない。

ミンジは昨年11月、ダニエルやハニとともに「ADORに復帰する」と一方的に復帰方針を示した。その後、ハニは正式に復帰が発表され、ダニエルは結果的に脱退となった。ミンジだけが唯一、約3カ月にわたり不透明な状態が続いている。

この空白期間が、NewJeansは本当に4人体制で再始動するのか、それとも最終的に3人体制となる可能性があるのかという憶測を生む要因となっている。復帰に向けた具体的な道筋が固まっていない点に加え、仮に活動を再開した場合でも、以前と同様の成功が保証されているわけではないとの見方もある。

NewJeans（写真提供＝OSEN）

ADORとの契約紛争を経て、NewJeansをめぐる世論の評価は変化したと指摘されている。デビュー当初に評価された純粋で新鮮なイメージが薄れ、裁判所が専属契約の有効性を認めた後も独自活動を模索した姿勢が、一部では否定的に受け止められたという見方も出ている。

さらに、争う過程でミン・ヒジン前代表の主張に同調したことが、他グループを巻き込む世論分断を招いた点も今後の課題として残っている。十分な説明や対応がないまま活動を再開した場合、失われた信頼を回復するのは容易ではないという見方も業界内にはある。

仮に4人体制での再始動が実現しなかった場合、想定よりもさらに小規模な体制で再出発する可能性も否定できない。

NewJeansは現在、大きな分岐点に立たされている。4人体制復帰の可能性が現実味を帯びる一方、最終的な体制はなお流動的で、再始動が成功につながるかも不透明だ。期待と不安が交錯する中、どのような形で再スタートを切るのかに注目が集まっている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）