株式会社焦点工房は、七工匠の魚眼レンズ「7Artisans 6mm F2 FISH-EYE II ED」を2月6日（金）に発売した。希望小売価格は4万7,000円。対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するMFレンズ。開放F2の明るさと、最短撮影距離0.1mの接写性能を備える。

8群10枚のレンズ構成で、EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚を含む。

レンズ鏡筒は金属製。マットな質感とリングのローレット加工により操作性を高めたという。クリックのある絞りリングを採用した。

装着イメージ

サンプル画像（提供：株式会社焦点工房）

サンプル画像（提供：株式会社焦点工房）

サンプル画像（提供：株式会社焦点工房）

焦点距離（35mm判換算）：9.2mm相当（ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX）、9.7mm相当（キヤノンRF）、12mm相当（マイクロフォーサーズ） 対応撮像画面サイズ：APS-C／マイクロフォーサーズ レンズ構成：8群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 最短撮影距離：0.1m 絞り：F2-16 絞り羽根：9枚 外形寸法：約Φ77×67mm ※マウントにより異なる 質量：約427g ※マウントにより異なる