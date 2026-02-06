塩水港精糖 <2112> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.7％増の26億円となり、通期計画の28億円に対する進捗率は92.9％に達し、5年平均の78.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.6％減の2億円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の15円→20円(前期は15円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の10.3億円となったが、売上営業利益率は前年同期の11.0％→11.2％に上昇した。



株探ニュース

