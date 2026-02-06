コーチ・エィ <9339> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の1.6億円→2億円(前の期は1.9億円)に26.3％上方修正し、一転して1.5％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→1.8億円(前年同期は1億円)に29.8％増額し、増益率が31.8％増→71.0％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

連結売上高は、2025年12月期の売上高に大きな影響を及ぼす2024年12月期下期から2025年12月期上期までの受注状況が低調だったことを主な要因として、前回予想を下回る見込みとなりました。一方、営業利益以下の各段階利益は、営業活動にかかる投資を継続した中でも、業務効率化の推進等によって営業費用や人件費を抑制したため、前回予想を上回る見込みとなりました。

