明豊ファシリティワークス <1717> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比8.3％増の10.1億円に伸び、通期計画の12.6億円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の69.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比16.6％減の2.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比1.6％増の2.4億円となったが、売上営業利益率は前年同期の16.6％→15.4％に低下した。



株探ニュース

