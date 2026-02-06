扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.6％増の150億円に伸び、通期計画の176億円に対する進捗率は85.6％に達し、5年平均の73.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.8％減の25.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比1.1％増の52.6億円となったが、売上営業利益率は前年同期の25.2％→23.8％に低下した。



