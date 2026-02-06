東京計器 <7721> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比77.7％増の21.8億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の40.6億円→46億円(前期は50億円)に13.3％上方修正し、減益率が18.8％減→8.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.3億円→37.7億円(前年同期は49.7億円)に16.7％増額し、減益率が34.9％減→24.1％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.2％増の13.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.5％→8.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

