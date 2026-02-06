ソケッツ <3634> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は3800万円の黒字(前年同期は9200万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2400万円の黒字→4000万円の黒字(前期は1億3900万円の赤字)に66.7％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の400万円の黒字→2000万円の黒字(前年同期は6800万円の赤字)に5.0倍増額した計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の4円→5円(前期は3円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終損益は1800万円の黒字(前年同期は2100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-8.8％→4.9％に急改善した。



