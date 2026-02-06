中島みゆきが久しぶりの“DJ”に NHK音楽特番を3・21に放送
NHKにて音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト』が3月21日に放送される。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
同番組は、歌手の中島みゆきが視聴者からのリクエストをもとに、DJスタイルで進行する。リクエスト募集もきょう6日からスタートしている。
ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇る中島。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、久しぶりのDJをテレビで披露する。視聴者から曲のリクエストと、その曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するいわば“聴くテレビ”を届ける。
リクエスト曲は、コンサートの映像やミュージックビデオ、テレビでの歌唱などから紹介。人々の人生に寄り添ってきた名曲の数々を目で楽しみ、中島のおしゃべりを耳で堪能できる貴重な番組となる。
■放送予定
3月21日（土） 後8：00〜後8：53 ＜NHK総合＞
