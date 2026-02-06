ママさんの膝に乗りたい猫さん。お利口で礼儀正しい行動に賞賛の声が集まっています。

話題の投稿は49.8万回再生を記録し、「この、ゴロゴロの音が、大好きです」「いいエンジン音」「たまらん」「疲れが吹っ飛びます」といった声が寄せられています。

【動画：ママの膝に乗りたい『甘えん坊の黒猫』→そばにやって来ると…尊すぎるアピール】

おしゃべりなかまってちゃん

TikTokアカウント『最愛のごまち』に投稿されたのは、黒猫「ごまちゃん」の姿。おしゃべりでかまってちゃんな性格だというごまちゃん。甘えたいときは「ウニャー」と鳴きながら擦り寄ってくるのだとか。

ある日、ごまちゃんが部屋でくつろぐママさんのもとへやってきたといいます。ママさんの膝に乗りたそうなごまちゃんが、次の瞬間…。

膝に乗る前のご挨拶

ママさんの膝に乗りたいごまちゃんが、「ニャーン」と大きな声で鳴いたといいます。くりくりの目でまっすぐママさんのほうを見ながら鳴いたというごまちゃん。「ママのお膝に乗せて」と訴えかけているようだったのだとか。

もう1度、ごまちゃんが「ウニャーン」と鳴いたといいます。「乗っても良いでしょ？」とママさんに確認しているのでしょうか。そんなごまちゃんからは、「グルグルグルグルグルグル」とゴロゴロ音が響いていたのだとか。ママさんに甘えられることが、よっぽど嬉しいようです。

全身で喜びを表現するごまちゃん

頭をナデナデしてもらったのを合図に、ごまちゃんが「よいしょ」とママさんの膝の上に乗ったといいます。ごまちゃんから聞こえてくるゴロゴロ音は大爆音に。ママさんの手をペロペロ舐めて、喜びを表現していたのだとか。

ママさん曰く、ごまちゃんは「膝に乗る前に一声かけるお利口な甘えん坊さん」なのだそう。ごまちゃんの可愛い声で話しかけられたら、「はいはい、どうしたの？」とすぐに答えてしまいそうです。今日も大好きなママさんの膝の上で、めいっぱい甘えるごまちゃんなのでした。

ママさんに声かけをするごまちゃんの姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「思わずなんですかってきいてしまった」「ウチの黒猫ちゃんも声かけして乗ってきます」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいいーッッ！！って思わず叫んじゃいました」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『最愛のごまち』には、黒猫ごまちゃんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『最愛のごまち』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。