池のほとりで釣りをしていると、足元に生まれたばかりの赤ちゃん猫2匹がついてきて…？

スマホよりも小さな体で助けを求める2匹の子猫の様子を収めた動画は、記事執筆時点で278万回再生を超え、「涙が溢れてきた」「幸せになってね」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：池の近くに捨てられていた『スマホよりも小さな子猫』を連れて帰った結果…涙あふれる『3日間の記録』】

スマホよりも小さい…2匹の赤ちゃん猫を発見

YouTubeアカウント『たろっぷTV』に投稿されたのは、池のほとりで発見した２匹の子猫を保護してから3日間の記録です。

ある日投稿主さんの元に、出先で釣りをしていたという妹さんから１本の連絡があったといいます。内容は、「猫が捨てられているので急いで来てほしい」というものだったとか。

現場で合流した妹さんの足元には、スマホよりも小さな体の２匹の子猫の姿が。人間に全く警戒心を持っていないようで、投稿主さんを見るとすぐに鳴きながら近づいてきたといいます。

天使の寝姿に癒される

2匹の体を優しく拭き、赤ちゃん用のご飯をあげてみると、おいしそうに食べてくれたそうです。2匹は生後2～3週間程度の赤ちゃん猫で、性別は女の子と男の子だと判明。

体中にノミがついていて、目の周りは炎症によりかぶれていたといいます。2匹を自宅へと連れ帰った後は、目薬を点す、ノミをピンセットで取る、お尻をトントンして排泄を促すなどやることがたくさんあったとのこと。

それでも、無防備な2匹がいつの間にかぐっすり寝ている姿にほっと癒されたそうです。

救われた尊い2つの命に感動

投稿主さんは、赤ちゃん猫2匹をそのまま家族として迎える決断をしたといいます。男の子は「テオ」くん、女の子は「ナナ」ちゃんと名付けられました。

すっかり慣れた2匹はケージの外に出たがるようになり、粉ミルクの飲み方も覚えてくれるなど、家での生活は順調な滑り出しを見せたといいます。

なんと夜には仰向けになってまっすぐと眠る可愛らしい様子も。勇気ある姉妹により尊い2つの命が救われ、無事に2匹とも家猫となれたことに安堵と感動を覚えました。

動画には、「こんな可愛いの、捨てるどころか24時間見守りたい…どんな神経してたら外に出せるんだ…保護してもらえて本当によかったね」「2匹が健やかに育ってくれることを祈ってます」「保護されて本当に良かったです」「可愛すぎて涙が出てくる」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『たろっぷTV』では、家猫デビューを果たした赤ちゃん猫2匹のその後の生活を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『たろっぷTV』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。