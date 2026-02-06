「真冬のおしゃれ」→“この1枚”で安心！【ユニクロ】40・50代の相棒！「最強ロンT」

真冬に着るアイテムは、防寒性もおしゃれさも妥協せずに選びたいところ。【ユニクロ】なら、40・50代の強い味方になってくれる冬にぴったりなロンTが手に入ります。今回は、そんな「最強ロンT」をファッショニスタの着回し術と共にご紹介します。ぜひチェックして、まだまだ寒いこれからのコーデに取り入れてみて。

真冬のお供にふさわしいシンプルなロンT

【ユニクロ】「超極暖ヒートテッククルーネックT／長袖」\2,990（税込）

ほどよいフィット感がある、ストレッチ素材を使ったロングTシャツ。公式サイトによると、生地は「吸湿発熱と保温機能をもつ素材でウィメンズの『ヒートテック』の中で一番暖かく、通常の『ヒートテック』よりも約2.25倍暖かい『超極暖』」とのことで、寒さが厳しい日でも頼りになりそう。インナーとしても使いやすいグレー、オフホワイト、ブラックの3色展開です。

こなれ感のあるブラウンコーデのインナーに

ブラウンのストールをざっくりと羽織り、ベルトでメリハリをつけた、こなれ感あるコーディネート。インナーには白のロンTを仕込み、主役アイテムをうまく引き立てながらしっかり防寒対策もしています。@cococloset128さんは、「今年は最強ヒートテックがいるのでめちゃめちゃ強気です」と、暖かさを絶賛。ルーズすぎずぴったりすぎないサイズ感なので、ストレートパンツやストールともバランスよく着こなせています。

薄手のアイテムとのレイヤードでも大活躍

こちらは、淡いピンクのシアーニットと白のロンTをレイヤードしたコーデ。@cococloset128さんは「真冬は着られないかなと思っていたベストとかシアーニットの下にも着込めるし、ニットとレイヤードしてもいい長さだし、普通のTシャツとして着回せます」と魅力を紹介しています。トップスを淡い色でまとめた分、ボトムスには黒を選んでコーデを引き締めているのがポイント。ほんのり甘さを加えた、大人カジュアルに仕上がっています。

冬らしさたっぷりなオールホワイトコーデに

トップスもボトムスもオールホワイトで統一した、きれいめカジュアルコーデ。シンプルなロンTは、ふわふわとしたフェイクファーベストをレイヤードした冬らしい着こなしにも重宝します。厚みとフィット感のあるロンTなら高見えが狙えるうえに、存在感のあるベストと合わせてもバランス良好。パンプスを合わせることで、ラフ見えを回避して大人っぽさと上品さを加えているのもポイントです。

writer：Hina.W