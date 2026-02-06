◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

芸能担当になって約１か月。昨年まではレイアウト担当で、自宅と会社の往復だった。取材生活は新鮮で、仕事内容も変わり、勉強になることばかりだ。

ある日、ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさとを取材した。８１年に「ザ・ぼんち」で、９３年には「里見まさと・亀山房代」で２度も上方漫才大賞を受賞したレジェンド。昨年は７３歳にして、結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」のグランドファイナルに進出し、再び脚光を浴びた。私にとって人生初インタビュー。しかも相手は大御所。緊張しっぱなしだったが、拙い質問にも懐広く、丁寧に答えてくれた。

その理由が垣間見えた気がした。芸歴５４年の間には２度の解散に月給０円時代も経験。街中で心ない言葉を浴びせられたこともあったという。それでも猛稽古と、舞台に立ち続けたことで結果がついてきた。「よくこの世界で残ってこれたなと本当に思ってるし、（ぼんち）おさむや亀山さんと出会う縁や良い運にも恵まれた」。人とのつながりを大切にしているからこその姿勢。関係者も「いつも勉強になることばかりです」と証言するほど、誰に対しても腰が低い。人とのつながりで成り立つ記者の私も学ばなければと思った。

写真撮影後、私につぶやいたさりげない一言が忘れられない。「一歩踏み出そう、そうすれば景色は変わる」。天国も地獄も経験しているからこその金言。私も初心を忘れず、謙虚に、挑戦し続けようと誓った。（芸能担当・古本 楓）

◆古本 楓（ふるもと・ふう）２０２３年入社。編成部を経て２６年１月から文化社会部。