アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて提供されている人気メニュー「ロブスタークロー」

身がギュッと詰まった希少価値の高い天然ロブスターの爪を温製で味わえる「WINTER LOBSTER Thanks Fair」が14日間限定で開催されます☆

レッドロブスター「WINTER LOBSTER Thanks Fair」

提供メニュー：ロブスタークロー（HOT)

価格：3ピース 1,749円（税込）／5ピース 2,849円（税込）

開催期間：2026年2月10日(火)〜2月23日(月)

開催店舗：レッドロブスター全20店舗 ※在庫なくなり次第早期終了の可能性があります

レッドロブスターにて、日頃の感謝の気持ちを込めた「冬のお客様還元特別企画」として「WINTER LOBSTER Thanks Fair」を開催。

グランドメニューで人気の「ロブスタークロー」がこの季節にぴったりな温製仕立てで提供されます。

通常は冷製で提供されている「ロブスタークロー」が、温製仕立てにすることによって冬ならではのごちそうに！

プリップリのロブスターの身をたっぷりの溶かしバターにつけて頬張れば幸せの味わいが口いっぱいに広がります。

贅沢な一口をお得な価格で楽しめる、14日間限定のフェア。

レッドロブスターにて2026年2月10日より開催される「WINTER LOBSTER Thanks Fair」の紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 温製の「ロブスタークロー」がお得に味わえる！レッドロブスター「WINTER LOBSTER Thanks Fair」 appeared first on Dtimes.