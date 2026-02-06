【あすから】『愛人がいます』チ・ジニ＆キム・ヒョンジュが再共演 英BBCのリメイク作品、韓国ドラマ『アンダーカバー 〜君を守りぬく〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチ・ジニ、キム・ヒョンジュが主演する韓国ドラマ『アンダーカバー 〜君を守りぬく〜』（全16話）が、あす7日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週土曜 前4：00〜※7日は前10：50〜）
【動画】『愛人がいます』チ・ジニ＆キム・ヒョンジュが再共演
同作は英BBCのスパイサスペンスドラマ『アンダーカバー』のリメイク作品。秘密を抱えたまま、平凡な夫として父親として生きてきた男が事件に巻き込まれ、家族を守るために闘う姿を描くスパイサスペンス。
『愛人がいます』のチ・ジニとキム・ヒョンジュが再共演したことでも話題になった愛と正義を描く重厚なサスペンス。チ・ジニの若き頃をヨン・ウジン、キム・ヒョンジュの若き頃を元Secretのハン・ソナが演じる。キーパーソンで『流れ星』などの俳優キム・ヨンデも出演している。
■あらすじ
1991年、激しいデモの現場で出会ったジョンヒョンとヨンス。結婚してから20年が過ぎた今、ヨンスは人権派弁護士となり、ジョンヒョンは妻の代わりに自閉症の息子の面倒を見ながら、ささやかだが穏やかで幸せな日々を過ごしている。しかし、ジョンヒョンは安全企画部の敏腕エージェントだったという過去をヨンスには隠していた。そんなある日、ヨンスに高位公職者犯罪捜査処のトップ就任の話が持ち上がる。すると、ジョンヒョンのかつての同僚から妻の就任を止めさせるように脅迫を受け…。
■演出
ソン・ヒョヌク、パク・ソヨン
■脚本
ペク・チョルヒョン、ソン・ジャフン、チョン・ヘウン
■キャスト
チ・ジニ、キム・ヒョンジュ、ヨン・ウジン、ハン・ソナ、ホ・ジュノ、イ・スンジュン、クォン・ヘヒョ、ハン・ゴウン
（C）JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved Format devised by Peter Moffat for the BBC, and distributed by BBC Studios
【動画】『愛人がいます』チ・ジニ＆キム・ヒョンジュが再共演
同作は英BBCのスパイサスペンスドラマ『アンダーカバー』のリメイク作品。秘密を抱えたまま、平凡な夫として父親として生きてきた男が事件に巻き込まれ、家族を守るために闘う姿を描くスパイサスペンス。
■あらすじ
1991年、激しいデモの現場で出会ったジョンヒョンとヨンス。結婚してから20年が過ぎた今、ヨンスは人権派弁護士となり、ジョンヒョンは妻の代わりに自閉症の息子の面倒を見ながら、ささやかだが穏やかで幸せな日々を過ごしている。しかし、ジョンヒョンは安全企画部の敏腕エージェントだったという過去をヨンスには隠していた。そんなある日、ヨンスに高位公職者犯罪捜査処のトップ就任の話が持ち上がる。すると、ジョンヒョンのかつての同僚から妻の就任を止めさせるように脅迫を受け…。
■演出
ソン・ヒョヌク、パク・ソヨン
■脚本
ペク・チョルヒョン、ソン・ジャフン、チョン・ヘウン
■キャスト
チ・ジニ、キム・ヒョンジュ、ヨン・ウジン、ハン・ソナ、ホ・ジュノ、イ・スンジュン、クォン・ヘヒョ、ハン・ゴウン
（C）JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved Format devised by Peter Moffat for the BBC, and distributed by BBC Studios