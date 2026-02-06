デヴィ夫人、マネージャーへの傷害事件で問われる“常習性”と刑事責任。昨年4月にも“シャンパングラス投げつけ”暴行容疑で書類送検
タレントのデヴィ・スカルノ氏（85）が、元マネージャーの女性に暴行を加え、ケガを負わせたとして傷害の疑いで書類送検された。事件が起きたのは昨年10月。東京都内の動物病院で、処置をめぐる口論の末、殴る・蹴るなどの暴行に及んだとされている。報道によれば、当時は飲酒していた可能性もあるという。
デヴィ氏は昨年4月にも、飲食店でスタッフにシャンパングラスを投げつけたとして暴行容疑で書類送検されており、今回が初めてのトラブルではない。だが、世間の受け止めは割れている。「85歳の女性の暴力で、そこまで重い罪になるのか」「あの”女王様キャラ”ゆえに誤解されているのではないか」といった声も少なくない。
一方で、暴行の結果として相手が負傷していれば、適用されるのは暴行罪ではなく、より重い傷害罪だ。年齢や体格、腕力の差、本人に”本気で傷つける意思”があったかどうかは、刑事責任の判断にどこまで影響するのか。また、長年テレビで築かれてきた強烈なパブリックイメージは、裁判や処分の場で情状として考慮されることはあるのだろうか。
85歳という年齢、女性であること、そして「横柄な女王様キャラ」という世間的評価。これらは刑事責任の軽重にどこまで関係するのか。デヴィ夫人の書類送検を、単なる芸能スキャンダルではなく、刑事法の観点から弁護士に読み解いてもらった。
◆高齢は本当に“免罪符”になるのか――85歳でも刑事責任は問われる
デヴィ氏が85歳という高齢であることは、刑事責任にどのような影響を与えるのだろうか。アディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士は次のように指摘する。
「一般論として、年齢が高いこと自体は、暴行罪・傷害罪の成立を左右する事情にはなりません。ただし、認知機能・判断力の低下に関しては、認知症の方であれば、自分の行動をコントロールできていない状態ということで、刑事責任がないという扱いもあり得ます」
しかし、今回のデヴィ氏のケースでは状況が異なるという。
「今回のケースに関しては、飼い犬の死亡に際して暴行に至ったということで、動機が明確で合理的です。したがって、自分をコントロールできていなかったという言い訳は難しいのではないでしょうか」
つまり、高齢であることそのものが免罪符になるわけではなく、むしろ明確な動機をもって行動している点から、責任能力は十分にあると判断される可能性が高いということだ。
◆「85歳女性の腕力」は考慮される？量刑で見られるのは“力”ではなく“結果”
世間では「85歳の女性に、どれほどの腕力があるのか」という声もある。この点について、南澤弁護士はこう説明する。
「傷害罪としてどれくらいの量刑になるかに関しては、被害の程度が重要です。85歳女性が素手で暴行を加えたところで、被害者側も大した怪我をしないことが多いでしょうから、その意味では、被害が小さく罪が軽いという判断に働きやすい要素です」
しかし、南澤弁護士は同時に次の点も指摘する。
「一方で、デヴィ夫人は2025年4月にも、女性スタッフにグラスを投げつけた容疑で書類送検されています。高齢であっても、道具を使って暴行してしまった場合、被害者が重い傷害になってしまう可能性もあるでしょう。高齢であるから腕力が低いというよりも、実際に起きた傷害の程度が量刑上は重視されているように感じます」
つまり、「女性だから」「高齢だから」という点よりも、実際に相手がどれだけの被害を受けたかという「結果」が重視されるのである。
◆元マネージャーへの暴行は“私的トラブル”で済むのか
被害者がスタッフや元マネージャーという立場であることは、どのように評価されるのか。南澤弁護士は、この点に関して厳しい見方を示す。
