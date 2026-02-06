週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。関東などでも上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。関東は7日(土)の夜を中心に雪が降りそうです。

8日(日)午前9時の予想天気図です。西高東低、冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海では等圧線の間隔が小さく、雪雲をもたらす北よりの風も強い見込みです。

8日は寒気もかなり強まりそうです。上空およそ1500メートルの寒気の予想は、関東でも−9度以下になる見込みです。

7日(土)の雪と風の予想ですが、山陰や北陸など日本海側で雪が断続的に降るでしょう。昼過ぎから関東・甲信でも雪が降る見込みです。

8日(日)は、山陰や近畿北部、北陸ではかなり雪が強まるところがありそうです。一方、関東でも日中雪の降るところがある見込みです。

7日から8日にかけては、東京23区でも雪が降る見込みです。

【8日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

関東地方北部の山地 10センチ

関東地方北部の平地 3センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 3センチ

甲信地方 20センチ

7日(土)は夜を中心に関東でも雪が降るでしょう。8日も関東北部を中心に雪の降る天気になりそうです。

気温も各地で低く、東京でも週明け9日(月)は最低気温が氷点下の冬日になりそうです。

太平洋側の関東での雪は、南岸低気圧の通過によるものが多い場合がありますが、今回は冬型や強烈な寒気の流れ込みにともなう降雪になりそうです。

関東甲信地方では、7日から8日にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。